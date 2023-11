PRVAKINJA U SEXU POSTAJE UČITELJICA NA TELEVIZIJI Nestrpljivi gledatelj: "Tko nije slinio za barem jednom učiteljicom, neka prvi baci kamen"

Koga li je sve Zoran Šprajc do sada ugostio u emisiji Stanje nacije? Popis je poprilično dug, a na njemu su se našla neka kontroverzna, ali i neka manje kontroverzna imena hrvatske estrade.

U idućoj emisiji, sudeći prema komentarima čitatelja, bit će i više nego intrigantno. Kao gošća dolazi Marija Zadravec znana i kao Sweet Mery koja je ovo ljeto postala Europska prvakinja u seksu.

"Ondje gdje je zakazao hrvatski obrazovni sustav uskače Stanje nacije: od ovog petka kreće zdravstveno - edukativni serijal o seksualnom obrazovanju mladih, rađen po državnom kurikulumu koji je u nastavnom programu izrazito zanemaren. Mladima ali i svim starima koji žele nadopuniti svoje znanje o toj tematici, osnove seksa približit će europska rekorderka u seksu Sweet Mery Marija Zadravec i njezin učenik Siniša", napisao je u objavi na svojoj Facebook stranici Zoran Šprajc. U ulozi učenika naći će se poznati hrvatski glumac Asim Ugljen koji će utjeloviti zbunjenog učenika Sinišu.

"Jel ima i kakve praktične nastave? Da se predbilježim...", upitao je jedan korisnik Facebooka.

"To zabraniti i ljude odvesti u zatvor i ne hraniti ih nego im dati teški fizički rad", bio je zaprepašten drugi.

"Učenik izgleda prilično uplašen pri pogledu na učiteljicu", zavapio je treći.

"Tko nije slinio za barem jednom učiteljicom, neka prvi baci kamen", jasan je bio četvrti.

"Jesu li kasnije njih dvoje iskoristili taj kondom?? Zna li se šta", pita se peti.

"Koja poruka se šalje mladima s ovom prvakinjom u sexu? Koji je sljedeći korak, otvaranje bordela", osvanuo je još jedan zaprepašteni komentar čitatelja na Šprajcovoj službenoj Facebook stranici.

Na Facebook stranici Marije Zadravec nešto je drugačija sekcija komentara. Naime, jednoj korisnici nije ugodno gledati ovakav sadržaj na televiziji u kasno večernjem terminu.

"Baš ovakvi trebaju biti primjer djeci i mladima strašno kakva ljudska glupost i ići na televiziju to predstavljati pa držite to što radite u neke 4 zida gdje radite i neka gleda samo onaj koga to zanima zašto bi morali gledati svi koji inače vole pratiti stanje nacije zbog humora gospodina Šprajca koliko vidim interesantni ste jako bezveznim ljudima koji nemaju što drugo u životu nego da se zadovolje gledajući ovo sam pogledala samo jer se spominje glumac iz mojih omiljenih humorističnih serija", napisala je nezadovoljna gledateljica na što je uslijedio odgovor protagonistice.

"Gospođo draga, s obzirom da sam osvojila europsko prvenstvo (glasovima publike) sad pobjedila u Celju (glasovima publike) to govori da me ljudi vole gledat, jer sam normalna osoba, nikog ne varam, nikog ne kradem, ne preseravam se kao mnoge, a karakterno sam isto tako puno bolja od većine takvih koji nešto loše komentiraju kako bi hranili svoj ego, te oni zavidni.

Jeste kad komentirali nekom pjevaču koji u pjesmama spominje drogu, nasilje ? Il Vas to ne interesira, a djeca to slušaju, jeste komentirali kad zašto puštaju filmove gdje ima nasilja, kao i crtane filmove ? Jeste komentirali političare koji direkno kradu iz vašeg đepa ? Al glavni problem u državi sam Vam ja, koja najpoštenje radim svoj posao, kao i na tisuće drugih porno glumica diljem svijeta.

Čudite se ko da sam jedina porno glumica na svijetu, a svi ste gledali i gledate takve filmove. Pišete bezvezni ljudi koji nemaju šta drugo radit to gledaju, po vama je onda večina ljudi bezvezna, jer ne shvaćate da to gleda više od 60 posto ljudi, po svim ispitivanjima, mislite da ako je Vama to bezveze, i takvima poput Vas da je svima bezveze. Jedan veliki portal objavi članak, taj članak pročita par miljuna ljudi, te se nađe grupica od stotinjak njih koji vrijeđaju (zapravo sami sebe) i misle da će nešto postići time. Kao i oni komentari od "poštenih" vjernica koje svake nedjelje idu na misu, Te ih vjerojatno tamo uče sudit nekome.

Da i ako je Vama edukacija glupost, kako se zaštititi od bolesti i slično, ako je to po Vama glupo da govore, onda je to žalosno od Vas.

", komentirala je Zadravec. Sve se nakraju svodi na ZAVISTEto pusa za Vas, i hvala mojim pratiocima te ljudima šta su mi podrška