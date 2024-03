PROSVJED ZA CESTU U TUGARAMA: "Kada se dogodi zlo, tek će se tada zapitati zašto se dogodilo"

Mjesni odbori sa područja Tugara i Naklica organizirali su drugi prosvjed da bi ubrzali rekonstrukciju prometnice koja je obećana još 2018.

Omiški most uskoro će se otvoriti za sav promet, a njegovim otvaranjem preopteretit će se obilaznica do Omiša, odnosno županijska cesta koja prolazi kroz mjesta Gata i Tugare.

"Tražimo nogostup kako bi djeca normalno mogla ići u školu, da se promet može normalno odvijati"

"Da mislimo da se neće promijeniti, ne bi prosvjedovali, ali da sve funkcionira kako treba, ne bi trebalo niti prosvjedovati. Vidjet ćemo, vrijeme će pokazati. Sljedeći prosvjed bit će kada bude otvaranje mosta, a ako do ljeta ne bude pomaka, onda ćemo blokirati i neku frekventniju lokaciju jer se ovaj dio Splita godinama zanemaruje", kazao nam je jedan od redara na prosvjedu i dodao:

Prvotni plan bio je da se najprije rekonstruira cesta pa da ona posluži kao privremeno prometno rješenje. Međutim, oni će sada pustiti most na ovu staru, derutnu cestu. Normalno bi bilo da ako se na ovu cestu pušta puno veći promet, treba na to i pripremiti cestu, ali to se nije odradilo. Kako kažu, planiraju to sada raditi u hodu, po etapama, ali to nama ne paše. Ako su već zanemarili, neka to sada naprave odjednom, kakve etape".

Čeka se pomoć Hrvatskih cesta jer Županijske ceste to ne mogu isfinancirati rekonstrukciju ove ceste. A što se tiče kanalizacije, tu se traži pomoć Hrvatskih voda da financiraju izradu magistralnog kanalizacijskog voda.

"Osim ceste, neminovan je i semafor"

Jedan mještanin smatra da se s prosvjedima trebalo krenuti i ranije.

"Svi odgovorni za ovo stanje što se ništa nije napravilo trebali bi to platiti na sljedećim izborima, a to su gradonačelnik Puljak, župan Boban, ministar Buković, ali i svi ostalikoji su trebali nešto poduzeti. A ovako, kada se dogodi zlo, tek će se tada zapitati zašto se dogodilo".

Kako nam kaže, stanje ceste nije održivo, a bit će još i veća katastrofa kada se most otvori jer neće moći na cestu stupiti, neće se moći na cestu priključiti. Osim ceste, neminovan je i semafor.

"Borimo se za standard koji svi imaju. Bojimo se da će sada kada dođe sezona biti puno prometa, a naši najosjetljiviji članovi zajednice, djeca, školarci, stariji, oni ne mogu ovom cestom ići niti do trgovine i to je veliki problem. Tužno je što je netko donio odluku da se otvori most prije nego je osigurana sigurnost naših mještana", poručila je mještanka.