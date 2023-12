Proslavljeni pilot objavio tužnu vijest: "Izgubio sam najboljeg prijatelja. Zadnji put smo zaronili na njegovoj omiljenoj poziciji"

Umirovljeni vojni pilot, Ivan Selak, svoje umirovljeničke dane provodi aktivno baveći se ronjenjem. Često otkriva nove lokacije koje fotografira roneći najčešće sa svojim sinom Matijom, ali i najboljim prijateljem Dorijanom Mohorovićem, koji nažalost, više nije s nama. Napisao mu je i posvetu, 18. prosinca, piše Morski.hr.

"Danas je najtužniji dan u mojem ne baš veselom životu. Izgubio sam puno prijatelja, kolega, rođenog brata, roditelji uskoro nakon njega...od tuge... A danas je otišao moj najbolji prijatelj, bio mi je više od brata, on ga je i više nego zamjenio kada je moj brat otišao.

Profesionalac koji je ronio na platformama u svim morima svijeta

Obožavali smo iste stvari, on me je naučio ronjenju s bocama jer je bio, a to sam uvijek i svagdje isticao najbolji ronioc u Hrvata. Profesionalac koji je ronio na platformama u svim morima svijeta. S njim sam imao nebrojeno urona, pa i na svim platformama u Jadranu, bio sam mu buddy u ronjenju. Oni koji rone dobro znaju što je to.

Ovisili smo jedan o drugome, bilo je i situacija kada smo i zaista ovisili, panike nikada, a išli smo i na rubu. Uvijek smirena pogleda, još mirnijeg disanja ulijevao je sigurnost i povjerenje kad god smo bili u neugodnoj situaciji. Jednom takvom zgodom pamtim riječi: "Idemo kao par, tako ćemo se uvijek i vratiti...ili neće nitko"A ja, ja sam ga učio onome što sam ja znao-letenju na avionu, letenju paragliderom , htio je i na zmaju i skokovi padobranom, ali zadnjih godinu dvije ubijao se radeći, govorio sam mu to, no on je bio previše pošten a da ne odradi dogovoreno. Od kada je nevrijeme potopili platformu Ivana D bio je uglavnom tamo, ubijao se radeći i srce veće od planine Učka koju je obožavao nije izdržalo.

Danas me je pokosila vijest da je otišao. Zadnji put smo zajedno zaronili, on, moj sin Matija i ja na njegovoj omiljenoj pozicij . Brod Lina kod Cresa i jednostavno ne mogu vjerovati da više nikada nećemo, a prije neki dan dogovaramo planove.

U čemu je razlika između prijatelja i najboljeg prijatelja? Prijatelja imaš recimo dosta, pravih iskrenih prijatelja imaš manje nego prstiju jedne ruke, a najbolji prijatelj je samo jedan. Iskreni prijatelj će ti dati bubreg ako ti treba jer ima dva, a meni bi moj najbolji prijatelj DORIJANO MOHOROVIC (Dodo) dao srce da mi treba iako ima samo jedno...

Dodo moj dragi hvala ti na svakoj sekundi tvoga života koju si posvetio meni, nikad te zaboravit neću, voli te tvoj divljak Ivan Selak...

Počivaj u miru ili roni oceanima drugih planeta, ili mjeseca. I vidi taj ocean koji se krije ispod zaleđenog mjeseca Europe kod Jupitera może li se tamo. Bio je to dio našeg razgovora neki dan...I javi...nekako, pa da znam, pa da zaronimo...nekako", oprostio se od svog prijatelja Ivan Selak.