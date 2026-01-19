Promocija dječjeg romana „Rita i Čudovište“ nagrađivane splitske književnice Sare Tvrdić oduševit će čitatelje svih generacija

U Gradskoj knjižnica Marka Marulića u Splitu ovoga će se tjedna održati promocija novog dječjeg romana „Rita i Čudovište“ nagrađivane splitske autorice Sare Tvrdić koji će zasigurno osvojiti srca mladih čitatelja, ali i odraslih.

Predstavljanje knjige zakazano je za četvrtak, 22. siječnja 2026. godine, s početkom u 17 sati, a održat će se u dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića. Razgovor s autoricom moderirat će Magdalena Mrčela, dok će u programu sudjelovati i predstavnici Naklade Fragment – Sonja Šumić i Bartul Vlahović.

Roman Rita i Čudovište donosi priču o pametnoj, tvrdoglavoj i maštovitoj djevojčici koja, suočena s nedostatkom pažnje i nesigurnostima odrastanja, stvara paralelni svijet u kojem se uči odgovornosti, prijateljstvu i emocionalnom sazrijevanju. Susret s Čudovištem simboličan je sudar s vlastitim strahovima, ali i početak važnih životnih lekcija koje nadilaze dječju književnost.

Riječ je o pitko napisanom i slikovitom romanu u kojem se isprepliću mašta, avantura i odrastanje, a koji kroz dječju perspektivu progovara i o obitelji, gubicima, samoći i snazi odnosa. Upravo takva toplina i emocionalna dubina čine ovu knjigu vrijednim doprinosom suvremenoj dječjoj književnosti.

Svi posjetitelji promocije imat će priliku kupiti knjigu po sniženoj cijeni, a organizatori pozivaju roditelje, djecu i sve ljubitelje dobre priče da im se pridruže na ovom književnom druženju u srcu Splita.