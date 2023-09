PROMJENA VREMENA DONOSI KRAJ LJETA U ČETVRTAK? Ni slučajno! Pročitajte detaljnu tjednu prognozu vremena

Bližimo se sredini rujna, a ugođaj je i dalje pravi ljetni, baš kao da je kolovoz. Tako su i jučer temperature zraka u velikom dijelu Dalmacije prelazile 30°C, a Knin je bio najtopliji s čak 33°C. More je i dalje iznimno toplo za dio godine, površinske temperature u našem dijelu Jadrana su mu većinom od 23 do 26°C.

I u aktualnom tjednu će se nastaviti dominacija polja visokog tlaka zraka, a oslabljeni frontalni sustav premještat će se preko našeg područja tijekom četvrtka. Iako se u dijelu medija govori i piše o velikoj promjeni vremena, takve najave nisu točne. Naime, u Dalmaciji oborina u najvećem dijelu neće biti, a temperature zraka bit će slične ili tek malo niže od aktualnih. Gotovo je nevjerojatan podatak da su izgledi i za sljedeći tjedan gotovo isti, što znači da ćemo pravo ljetno vrijeme imati gotovo do početka kalendarske jeseni.

Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme. Nakon noćnog burin, danju će puhati slab maestral ili će biti tiho. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

Pretežno vedro bit će u srijedu. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.

U četvrtak će biti djelomično sunčano s promjenjivom naoblakom. Više oblaka u drugom dijelu dana kada je tek ponegdje moguća pokoja kišna kap. Vjetar slab, različitih smjerova. Jutro će biti malo toplije, a najviše dnevne temperature od 26 do 31°C.

Pretežno sunčano će biti u petak. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 31°C.

Pretežno sunčano bit će u subotu. Popodne uz umjeren razvoj naoblake uglavnom u pograničnom području s BiH može biti slabih i prolaznih pljuskova s grmljavinom. Noću slaba bura, danju slab maestral. Temperature bez promjene.

Nedjelja će biti promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja. Oblačnije ujutro, a veća mogućnost za malo kiše ili pokoji grmljavinski pljusak je u sjevernoj Dalmaciji. Najviše dnevne temperature od 27 do 32°C.