Prognostičar Dragojlović: U srijedu bi moglo biti novo nevrijeme

Radilo se o jednom velikom oblačnom sustavu koji je sa sjevera Italije i Slovenije najprije došao na sjeverni Jadran, zapadne krajeve unutrašnjosti, a onda se tijekom dana premještao prema istoku. Sada je napustio naše krajeve, kazao je za HRT prognostičar Dragoslav Dragojlović komentirajući novo nevrijeme u Hrvatskoj.

Ponegdje je, kaže Dragojlović, bilo jače izraženih grmljavinskih pljuskova, a na širem riječkom području bilo je i olujnog nevremena.

- Npr. velika količina oborine je pala. Prosječna mjesečna količina za to područje je negdje od 60 do 70 litara, a u samo sat vremena palo je između 35 i 45 litara kiše, što je izazvalo bujične poplave. Puhao je i jak olujni vjetar brzine od 60 do 90 km/h, pa je bilo štete i na objektima, a i neka stabla su stradala, dodao je.

U srpnju je bilo zaista različitog vremena. Dragojlović ističe da će se analize još raditi, ali se može reći da je bio iznadprosječno topao.

- U unutrašnjosti smo imali dva toplinska vala. Na Jadranu je čak toplinski val trajao tri tjedna, s temperaturom zraka iznad 35°C. Noći su bile tople. Temperatura se nije spuštala ispod 20°C-25°C. Isto tako, često je bilo olujnih nevremena. Bilo ih je puno, a spomenut ću samo neke - prvo jače je bilo 12. srpnja i to sjeverozapadno kopneno područje - pala je tuča, jaka kiša, olujni vjetar. Onda smo 19. srpnja na zagrebačkom području imali jako nevrijeme, gdje je stradalo mnogo stabala i objekata. Potom je 21. bilo jako olujno nevrijeme na sjevernom Jadranu, a u Istri je stradalo dosta kampova. Zadnje je bilo u noći od 24. na 25. kada je na zagrebačkom području bilo tuče, objasnio je Dragojlović za HRT.

Što nas očekuje u kolovozu?

- Imamo jak signal da bi u prvoj polovici mjeseca temperatura zraka mogla biti ili čak malo niža od prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, ali isto tako oborina će biti nejednoliko raspoređena. Tako da će mjestimično biti u obliku lokalnih pljuskova i grmljavine, pa postoji jak signal da će mjestimično biti čak oborina i više od prosjeka za doba godine.

- Druga polovina kolovoza čini se da bi bila oko prosječnih vrijednosti, znači i po temperaturi zraka i po oborini. Ne smijemo isključiti opet moguća lokalna nevremena, naglasio je.

Govoreći o eventualnom novom nevremenu u razdoblju od tjedan ili dva, kazao je da nam jedno nevrijeme dolazi već u srijedu.