PROCURILE PRVE FOTOGRAFIJE SVADBE Omiljeni hrvatski pjevač oženio dugogodišnju djevojku

Domaći glazbenik Ivan Penezić, ujedno i frontmen grupe Pravila Igre, danas je oženio svoju dugogodišnju djevojku Tinu Hocenski. Na društvenim mrežama pojavile su se prve fotografije sretnih mladenaca.

Podsjetimo, Ivan je prije točno godinu dana zaprosio Tihanu.

'Rekla je 'Da, gospodine'', napisao je pjevač tada uz bajkovite fotografije iz Dubrovnika.

Ipak, kako je sada otkrio za Story.hr, plan prosidbe je u početku bio i više nego drugačiji, ali onda se sve odjednom promijenilo...

Moj inicijalni plan za zaruke je bio da je zaprosim u 12. mjesecu, točnije na Božić. Razmišljao sam o tome da pod bor stavim prsten jer joj je Božić najdraži dan u godini i počinje kititi stan te odbrojavati dane do njega već u desetom mjesecu.

Međutim, nedavno je bio potvrđen datum koncerta mog benda 'Pravila Igre' u Dubrovniku. Tina se u međuvremenu čula sa svojom prijateljicom čiji je dečko iz Dubrovnika i došla na ideju da i ona dođe na koncert. Dogovor je bio da idemo u četvrtak navečer jer je koncert u petak kako bismo malo stigli prije svirke razgledati Dubrovnik.

I tako si ja nešto u utorak gruntam i prelomim s odlukom da ću je zaručiti u petak prije koncerta na Srđu! Doslovno mi je sinula ideja u sekundi. Sve je to izgledalo kao savršena priča dok me nije ošamarila spoznaja: 'Čekaj, pa prsten još nije gotov!'. Imao sam sreće da sam prsten dao izraditi kod svog prijatelja Antonia Dodića koji je zlatar te sam ga nazvao i rekao 'EMERGENCY'. Ovim putem ga moram pohvaliti na izuzetno brzoj reakciji i savršeno odrađenom poslu jer je uspio izraditi prsten do četvrtka kada sam ga vješto sakrio u tenisicu kako ga gospodična ne bi pronašla', otkrio nam je Penezić.

