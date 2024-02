PROCURILE NOVE PORUKE Rimac: "Turudić kaže da nema privođenja"; Brkić: "Nalazite se diskretnije"

Josipa Rimac je 2015. godine lobirala za ponovni izbor Ivana Turudića za predsjednika Županijskog suda, a dok je bila pod istragom zbog nezakonite dodjele triju stanova u Kninu, on je njoj otkrivao podatke iz istrage. Proizlazi to iz najnovijih poruka iz jednog od mobitela Josipe Pleslić, bivše Rimac, koje je objavio Jutarnji list.

Plenković je upravo u vrijeme objave novih poruka, možda i najspornijih dosad, dovršavao presicu na kojoj je rekao da on i HDZ ustraju na izboru Turudića za glavnog državnog odvjetnika te se u par navrata obrecnuo na novinarku koja je inzistirala da odgovori na pitanje zašto mu dosad objavljene poruke nisu sporne kada je riječ o izboru Turudića za šefa DORH-a.

Valja naglasiti da Rimac u vrijeme kad su bile poslane najnovije objavljene poruke, još nije znala da će početkom sljedeće godine DORH obustaviti istragu protiv nje, a optužiti samo državnu službenicu koja joj je dodijelila stanove.

Rimac Brkiću: Turudić mi je rekao - možeš biti mirna, nema privođenja

U kolovozu 2015. predsjednica izborne kampanje HDZ-a Josipa Rimac piše svom bliskom stranačkom suradniku Milijanu Brkiću: "Turudić kad je bio kod mene, kaže možeš biti mirna nema privođenja".

Rimac se, naime, u prepisci žalila zamjeniku šefa HDZ-a Brkiću da je tih dana dobila uznemirujuće informacije o razvoju istrage protiv nje, no da ju je Turudić umirio da neće biti privedena. Brkiću još piše da je po njenome situacija ok, ali da drži oči otvorene. Brkić joj na to uzvraća s ok i naziva je anđelom.

Ove poruke sugeriraju da Turudić i Rimac nisu samo pričali o konkretnim sudskim predmetima nego i da joj je Turudić kao šef Županijskog suda dao informaciju da neće biti privedena.

I dok je Turudić nju opskrbljivao informacijama o istrazi pokrenutoj 2014. protiv nje, Rimac je zauzvrat 2015. vrlo aktivno lobirala da Turudić dobije drugi mandat na čelu Županijskog suda u Zagrebu, piše Jutarnji.

U poruci od 24. rujna 2015. Josipa, koja se tada prezivala Rimac i bila HDZ-ova saborska zastupnica i direktorica izborne kampanje te stranke, u poruci je pitala Brkića je li u uredu da mu nešto kaže umjesto da tipka. Brkić joj odgovara da je otišao van i da napiše.

Rimac potom natipka Brkiću da joj je Turudić poslao poruku da Mlakar glasa za njega na vijeću, da se bira županijski predsjednik i da je više kandidata. Pojašnjava da je Mlakar član vijeća koje bira predsjednika Županijskog suda i da Turudić traži njegov glas i potporu, prenosi Index.

Brkićeva uputa Rimac za susrete s Turudićem: Nalazite se diskretnije, ne na javnom mjestu

List je objavio i poruke od 11. rujna iste godine kada Brkić Rimac šalje link na članak o tome da su ona i Turudić bili na kavi. Rimac ga obavještava da je to vidjela i požali mu se da joj ne daju mira.

Brkić je potom upućuje da se ubuduće s Turudićem nalazi diskretnije i ne na javnom mjestu. Spominje i osobu koju naziva kodnim imenom "klokan" te kaže da mu je sinoć govorio o tome, kao da je nešto slutio.

Brkićevi savjeti Josipi Rimac da se nalaze diskretnije i nikako na javnim mjestima posebno su zanimljivi u kontekstu tvrdnji Plenkovića da nema ništa sporno u tim susretima. Ako nije bilo ništa sporno, zašto bi tadašnji drugi čovjek HDZ-a Rimac davao upute da se s Turudićem nalazi tajno?