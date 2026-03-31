"Procurila" fotografija izlaska: Svi su uočili veliku novost kod Hane Huljić

Glazbenicu Hanu Huljić Grašo rijetko imamo prilike vidjeti u javnosti, zbog čega svaka njezina fotografija izazove pozornost. Ovoga puta suprugu Petra Graše moglo se vidjeti na reviji brenda Arileo, koja je održana proteklog vikenda u Dioklecijanovim podrumima.

Na reviju brenda koji je odijevao mnoge slave osobe stigla je u društvu pjevačice Magazina Lorene Bućan i svoje vjenčane kume Domenice Žuvele, koja je i podijelila fotografiju iz njihovog izlaska, javlja Showbuzz.

Hana je za ovaj izlazak promijenila izgled. Svoju prepoznatljivu valovitu kosu odlučila je ispeglati, čime je pokazala kako joj stoji svaka frizura.

Kako joj stoji ravna kosa? Njezin suprug Grašo je nedavno proslavio 50. rođendan velikim koncertom u KD Lisinski, kojem su prisustvovali i brojni prijatelji s estrade, a među njima je bila i Hana. "Ja ću svoje želje reći njemu, ali evo za vas nek sve ostane kako je, nek ostane kakav je. Ne može bit bolji suprug", poručila je za IN magazin Hana o željama za Grašin rođendan, otkrivši što smatra ključnim za skladan brak: "Samo ljubav, ljubav, razumijevanje biti jedno s drugim, biti osoba kakav je on." Nedavno su proslavili četiri godine braka.