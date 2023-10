PROCURILA FOTOGRAFIJA IZ TUNELA Bivši klub priredio iznenađenje za Gvardiola

Manchester City je slavio kod RB Leipziga (1:3) za nova tri boda u Ligi prvaka, a pred samu utakmicu dosta se pričalo o Jošku Gvardiolu.

Hrvatski nogometaš je odigrao svih 90 minuta i ostavio dobar dojam, a upravo se iz redova njemačkog bundesligaša otisnuo među Građane, i to kao najskuplji branič svih vremena.

Budući da je ostavio veliki trag u Leipzigu, domaćini su mu pred sam početak susreta htjeli pripremiti miniceremoniju dodjele brončanog bika, kao priznanje za provedeno vrijeme u klubu, no Pep Guardiola je spustio rampu.

Nije htio poremetiti koncentraciju svog braniča, tako da je sve odgođeno za kraj susreta. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka i odlaska u svlačionice, Gvardiol je dobio poklon i to u tunelu stadiona, piše Gol.hr.

Josko Gvardiol has received a red bull sculpture from RB Leipzig following tonight's game, in recognition of his time at the club. 👏🐂

📸 @_joebray pic.twitter.com/WUwwrXI7Ei

— City Xtra (@City_Xtra) October 4, 2023