PROBLEMI S APLIKACIJOM, POREZNA NESPREMNO DOČEKALA PROMJENE Upitna točnost plaća u siječnju

Veliki su problemi nastali u obračunu plaća zbog izmjena Zakona o doprinosima kojima je Vlada osigurala olakšice za uplatu doprinosa u I. mirovinski stup.

Da bi moglo doći do problema kod onih zaposlenika koji rade kod dva ili više poslodavaca, računovođe su upozoravale puna dva mjeseca. Upozorenja, nažalost, nisu imala odjeka. Porezna uprava nespremno je dočela najveće promjene u obračunu plaća u Hrvatskoj, piše Poslovni dnevnik.

Informacijski sustav Porezne uprave putem kojega su računovođe i poslodavci trebali imati uvid u umanjenje mjesečne osnovice doprinosa za I. mirovinski stup, drugog radnog dana u siječnju nije radio.

Zbog tehničkih poteškoća, kako ističu iz Porezne uprave, oni poslodavci koji isplaćuju plaće prvog ili drugog radnog dana u mjesecu, jednostavno nisu sigurni jesu li dobro obračunali olakšicu za doprinos za onog zaposlenika koji, osim kod njih, radi i kod nekog drugog poslodavca.

Ukupno je 22.443 poslodavaca uspješno dostavilo obrazac u sustav ePorezna s umanjenjem iznosa MIO I do 4. siječnja 2024., stoji na stranicama Porezne uprave.

“Poslodavci koji su plaću za prosinac htjeli isplatiti prvog ili drugog radnog dana u siječnju nisu sigurni jesu li isplatili točan iznos plaće”, žali se Mirela Relković, predsjednica Udruženja računovođa pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

Napominje da će zbog nespremnosti Porezne vjerojatno imati mnogo ispravaka, a prave će efekte znati tek kroz mjesec ili dva. “Ovo je jedan od najgorih zakona koji je ikada donesen jer nam značajno komplicira obračun plaća”, ističe Relković.

Da uvođenje olakšice na uplatu doprinosa u I. mirovinski stup predstavlja najveći ikada zahvat u način obračuna plaća u Hrvatskoj svjedoči i Đurđica Mostarčić, predsjednica Sekcije računovođa Hrvatske obrtničke komore. Poznata i priznata računovotkinja na to, uostalom, upozorava već neko vrijeme, no sada ipak staje na loptu. Da, kaže, “s ovom je promjenom došlo do problema u obračunu plaća, ali smatram da ne smijemo dizati prevelike tenzije.

Sustav drugog radnog dana u siječnju, dakle 3. siječnja, nije radio, no već je 4. siječnja bio u funkciji te se nadamo da u narednim mjesecima neće biti problema”. Dakle, Porezna će svaki mjesec, drugog radnog dana, morati staviti na raspolaganje uslugu “Uvid u umanjenje mjesečne osnovice doprinosa MO I stup”, jer su se na to obvezali.

Mostarčić pritom dodaje da je Porezna, na zahtjev Sekcije računovođa HOK-a, u više stvari izašla u susret računovođama i poduzetnicima. Tako su im, kaže, omogućili uvid u iznos bruto plaće za zaposlenike koji rade kod dva ili više poslodavca. Također, s iznosom su dobili i izračun olakšice, ali i mogućnost izlistavanja svih radnika odjednom kako podatak o olakšici ne bi morali tražiti ručno za svakog radnika pojedinačno.

No, iako je Porezna izašla u susret, ostaje činjenica da sustav nije bio spreman, iako su izmjene Zakona o doprinosu stupile na snagu početkom prosinca te se primjenjuju na plaći koja se isplaćuje u siječnju.

Istovremeno, žali se Mirela Relković, računovođe i poslodavci nisu imali taj luksuz. Oni su morali biti spremni. A da bi bili spremni, ističe, morali su platiti edukacije i informatičku nadogradnju računovodstvenih sustava. Usto, novi im način obračuna plaća donosi dodatno administrativno opterećenje i oduzima više vremena, dok će poduzetnicima donijeti sitnu uštedu.

Poreznu je Poslovni dnevnik pitao zašto informatički sustav uvida u olakšice za I. mirovinski stup nije radio, no nisu poslali odgovor.