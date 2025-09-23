PRIPREMA SE FESTIVAL KOJI SE RIJETKO VIĐA Magija legendi, glazbe i tradicije. Poljica oživljavaju mitove i staru glazbu

U povijesnoj Poljičkoj knežiji i ove godine održat će se Legendfest, festival posvećen legendama, mitovima i narodnim pričama. Organizaciju festivala potpisuje zagrebačka udruga Val Kulture, u suradnji s Mjesnim odborom Tugare.

Premještaj festivala i novi domaćin

Nakon što je prošle godine Legendfest održan u etno selu Dolovi u Srijanima (Gornja Poljica), ove godine festival se seli u eko-etno selo Čažin Dolac u Tugarama (Srednja Poljica). Festival će trajati dva dana, od 4. listopada u 16 sati do 5. listopada u 22 sata.

Glavna tema ovogodišnjeg festivala su hrvatska tradicijska glazbala. Posjetitelji će moći prisustvovati predavanjima i koncertima, razgledati izložbu LegendExpo te posjetiti Legendsajam, gdje će lokalni OPG-ovi prodavati svoje domaće proizvode.

Tradicionalne vještine također će biti u fokusu: posjetitelji će moći vidjeti izradu opanaka, pletenje krtola (košara od šiblja), a viteška udruga sv. Nikola iz Varaždina izvest će srednjovjekovni viteški boj i predstaviti srednjovjekovnu ratnu opremu. Udruga Kliških uskoka tijekom oba dana održavat će radionice streličarstva.

Predavanja i glazbeni nastupi

Festival će ugostiti brojne stručnjake i glazbenike te će uživati i u brojnim koncertima i nastupima. Među istaknutima su: Lidija Bajuk, zatim Drago Draguzet, Jure Miloš, Bruno Škarić, Zoran Karlić, Mojmir Novaković i drugi...

Cijeli program festivala pogledajte ispod:

Kumovi festivala

"Ponosno najavljujemo da će Mojmir Novaković – osnivač legendarnih grupa Legen i Kries, jedan od ključnih protagonista hrvatske etno i world music scene – biti kum festivala. Desetljećima posvećen istraživanju, oživljavanju i reinterpretaciji tradicijske glazbe naših prostora, Mojmir donosi duh i snagu starine u suvremenost. Osim njega, kuma festivala bit će Lidija Bajuk, hrvatska je pjesnikinja, kantautorica i etnomuzikologinja, prepoznatljiva po interpretaciji tradicijske glazbe, osobito iz svog rodnog Međimurja. Jedna je od ključnih figura suvremene hrvatske etno glazbene scene", rekli su nam glavni organizatori festivala.

Podrška lokalnih institucija

Organizacija Legendfesta u Poljicima omogućena je uz podršku Splitsko-dalmatinske županije, Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Omiša i Turističke zajednice Grada Omiša. Festival obećava bogat kulturni program, povezivanje tradicije i suvremenosti te jedinstveno iskustvo za sve posjetitelje Poljica.

Više informacija o festivalu pronađite OVDJE, a možete pratiti i njihovu Facebook stranicu