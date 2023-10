PRIPREMA, POZOR – ROĐENDAN!

Sredina listopada već je tradicionalno rezervirana za proslavu rođendana omiljenog shopping centra. Čekaju vas slatkiši i grickalice na gotovo svakom koraku, a spremni su i pokloni – jer kada City slavi, on časti sve posjetitelje. Rođendanski sajam inspirirao je ovu proslavu pa vas tako u subotu i nedjelju čekaju i aktivnosti u istom duhu: bacanje obruča, fliper, kolo sreće (u kojem je svako polje dobitno) te bogat program za mališane, zato provjerite detaljan raspored.

Po običaju, ovaj vikend prilika je i da odradite sjajan shopping. Naime, rođendanskoj proslavi priključile su se i trgovine u City Centeru one te su posjetitelje odlučile počastiti popustima. C&A, ShoeBeDo, Skechers, Aldo, XYZ, Fashion & Friends, Farmacia, Football Mania, My House, Magic Baby, Ljekarna SDŽ, Kiehl’s, Hervis i brojni drugi pripremili su posebne pogodnosti. Zavirite na web stranicu City Centera one i provjerite što vas sve čeka.

Za sam kraj rođendanske proslave spremna je i glazbena poslastica – koncert Domenice Žuvele! Simpatična pjevačica će u nedjelju u 18 sati otpjevati svoje najpoznatije hitove u akustičnoj verziji i tako publici predstaviti svoju drugu stranu. Dođite s mališanima, prijateljima ili sami te rođendanski vikend ispratite uz glazbu.

Pozivnicu ste dobili - pozovite prijatelje te subotu i nedjelju dođite na najbolju proslavu u gradu. Vidimo se u City Centeru one!