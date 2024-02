PRIPREMA GRADA SPLITA ZA TURISTIČKU SEZONU Predlaže se 30 lokacija za manifestacije, tumbat će se i do 105 decibela, sve će nadzirati komunalni redari

Splitska gradska vlast otvorila je mogućnost svima kojima je "turista puna pipa" i onoga što donose ili pripremamo za njih, da sad kažu svoju riječ. I to kroz javno savjetovanje o Odluci o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija na području Grada Splita koje traje do 26. veljače.

"U svrhu određivanja uvjeta na lokacijama na kojima može doći do prekoračenja buke od strane ovlaštene pravne osobe izrađena je stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti Grada Splita (Oznaka elaborata: 2023-AP-008/01), koja čini prilog ovoj Odluci (dalje u tekstu: Prilog) i ne objavljuje se u Službenom glasniku Grada Splita nego na internetskoj stranici Grada Splita. Ova Odluka ne odnosi se na uporabu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenome u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i mirna okupljanja i javne prosvjede", uvod je to dokumenta kojeg potpisuje predsjednik Gradskog vijeća Željko Domazet.

Manifestacije do 105 decibela

Vikati, daklem, na prosvjedima možete koliko hoćete, ali obično bude kasno. Ako ste od volje predložiti pa i zahtjevati od gradske vlasti da se buduća buka kraj vas smanji valja se upoznati s pojmovima. Tako je emisijska razina buke ukupna razina buke na mjestu emisije buke, a imisijska razina buke ocjenska razina buke na mjestu na kojem se ocjenjuje razina buke.

Gradska vlast predlaže 30 lokacija za manifestacije i njihova ograničenja buke. Tako se najveća buka planira na Rivi, Prokurativama, Turskoj kuli, plaži Žnjan, stadionu NK Split, i na starom Hajdukovom. A koliko? Priličito.

Vrti se oko 90 decibela, a ono što bi trebali čut prvi susidi je između 60 i 80 decibela. No, ima jedna kvaka. Odluka predlaže, a ne piše u njoj nego u prilogu tj. stručnoj podlozi, i dopuštenu buku nižih frekvencija, od 31,5 herca do 8 kiloherca, one šta se ćute u bubrezima. E, te idu i do 105 decibela.

Buka koja nastaje uslijed događanja na lokacijama iz tablica ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istog naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice, a sve kako je prikazano u Prilogu. Iznimno, piše u prijedlogu Odluke, gradonačelnik, na prijedlog tijela gradske uprave nadležnog za poslove gospodarstva i turizma, na lokacijama na kojima se održavaju manifestacije, a koje nisu navedene u tablicama, zaključkom može dopustiti najviše imisijske razine buke na najizloženijem pročelju objekta stambene namjene LAeq,T=1h = 65 dB(A). Iznimno, isključivo za manifestacije u organizaciji gradskih kotareva i mjesnih odbora, na lokacijama na kojima se održavaju manifestacije, a koje nisu već navedene, dopušteno je prekoračenje najviše imisijske razine buke na najizloženijem pročelju objekta stambene namjene LAeq,T=1h = 65 dB(A).

Nadzor komunalnog redarstva

Puno vam je, niste zadovoljni? Slobodno se obratite svom odvjetniku za naknadu štete koju naravno morate i dokazati. Zaustavljanje manifestacija ili djelatnosti koje su dobile dopuštenje od gradske, županijske ili državne vlasti ne vole ni komunalni redari ni policija ni inspektori Državnog inspektorata ma što vi sami izmjerili. Rado će vas izbjegavati. Prije parničenja osigurajte dokaze, al to će vam dobar odvjetnik sam kazati.

Ipak, u članku 6. prijedloga Odluke o lokacijama i najvišoj dopuštenoj razini buke tijekom održavanja manifestacija na području Grada Splita navodi se kako nadzor nad provedbom provodi komunalno redarstvo koje je ovlašteno narediti provedbu akustičkih mjerenja, narediti poduzimanje propisanih utvrđenih mjera za zaštitu od buke, zabraniti uporabu izvora buke dok se ne poduzmu mjere zaštite od buke, zabraniti obavljanje djelatnosti i ostalih aktivnosti koje zbog buke ometaju boravak, odmor i noćni mir ako to nije moguće postići mjerom iz stavka 3. ovog članka, predlagati pokretanje prekršajnog postupka, naplaćivati kazne na mjestu počinjenja prekršaja, usmenim rješenjem narediti zabranu upotrebe izvora buke.

Pa se domeće kako "postupanje komunalnog redarstva Grada Splita temeljem Zakona o zaštiti od buke i

propisa donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcije Državnog inspektorata, kao nadležnog tijela državne uprave sukladno odredbama istog Zakona."

Ne zna se ko će prije.