Prilika za male poduzetnike - Projektom PlanStart besplatno do poslovnog plana

HGK - Županijska komora Split i Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu i ove godine nastavljaju s provođenjem projekta PlanStart te je objavljen Javni poziv malim poduzetnicima za sudjelovanje u projektu.

Projektom se povezuju poduzetnici sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz 1. kategorije članica HGK sa studentima Sveučilišnog odjela, na način da studenti izrađuju poslovne planove za tvrtke odabrane putem Javnog poziva.

Javni poziv s uvjetima za prijavitelje i obrascem prijave nalazi se OVDJE.

Sudjelovanje u projektu poduzetnicima omogućava dobivanje poslovnog plana, prijeko potrebnog i korisnog alata pri apliciranju za kredite, sredstva iz nacionalnih programa, a nerijetko i EU fondova. S druge strane, na ovaj se način daje prilika studentima da kroz direktnu suradnju s poduzetnicima primjene stečena znanja u praksi i steknu dragocjeno iskustvo.

''Ovo je osmi put da HGK u Splitu i Sveučilišni odjel za stručne studije provode projekt PlanStart, koji je do sada iznjedrio brojne kvalitetne projektne rezultate i pokazao se korisnim i za poduzetnike i za studente. Ovim putem pozivam poduzetnike koji udovoljavaju uvjetima da sudjeluju u projektu, iskoriste mogućnost za dobivanje poslovnog plana i ujedno daju priliku našim studentima da se okušaju u realnom sektoru i pokažu naučeno. Ovaj projekt je pravi primjer kako se studenti mogu već za vrijeme studiranja aktivno pripremati za tržište rada, a sami poduzetnici, uz poslovni plan, dobivaju i priliku za suradnju i upoznavanje s potencijalnim budućim zaposlenicima'', poručio je predsjednik HGK – Županijske komore Split Joze Tomaš.

U projektu može sudjelovati 12 tvrtki, a prijave se primaju do utorka, 20. veljače 2024., do 16 sati, odnosno do popunjavanja maksimalnog broja tvrtki sudionica.