PRILIKA DA GRAĐANI SUDJELUJU U ODLUČIVANJU Splitski SDP predlaže participativno budžetiranje

Na današnjoj konferenciji za medije javnosti su se obratili predsjednik splitskog SDP-a Davor Matijević i gradonačelnik grada Trogira Ante Bilić na temu participativnog budžetiranja.

"Splitski SDP se za to zalaže već dugo, no sve do sada je bilo neuspješno. Ono što je jako bitno kod te participativne demokracije je uključivost, omogućavanje građanima da sami sukreiraju proračun i da sami definiraju gdje će se uložiti novci. Svi političari traže mišljenje i uključivost građana kada su izbori. No kada se dođe na vlast događa se ovo što se događa u Splitu, da se građane uopće ne pita za mišljenje. Možda da smo imali referendum po pitanju ovog enormnog zaduženja grada, možda bi imali jasan stav građana i mislim da je to upravo razlog zašto se izbjegava uključivanje građana", kazao je Matijević

Uz to naveo je i primjer djelomičnog participativnog budžetiranja iz njegovog kvarta kako bi pokazao da je takvo nešto stvarno moguće u Splitu i da građani žele sudjelovati u odlukama.

"Ja ću uzeti primjer iz svog kvarta gdje smo imali referendum i gdje smo djelomično imali participativno budžetiranje kada se definiralo hoće li Šimićeva ulica biti dvosmjerna ili jednosmjerna, a onda su građani birali koja će biti iduća investicija gradskog kotara i to smo i realizirali. Mislim da je bitno da se ljude posluša, ne samo kada su izbori, i da se čuju njihovi prioriteti", kazao je Davor Matijević

Trogir kao primjer uspješnog participativnog budžetiranja

Postoje mnogi gradovi koji su proveli participativno budžetiranje, a prvi grad u Dalmaciji koji je to proveo je Trogir, a gradonačelnik Trogira objasnio je kako participativno budžetiranje već šest godina funkcionira u tom gradu.

"Mi smo već prije šest godina krenuli s participativnim budžetiranjem upravo iz razloga da uključimo građane u odlučivanje u čitavom mandatu, a ne samo pred izbore. Mislim da je to jedan od naših najuspješnijih projekata u uvođenju direktne demokracije u odlučivanju. Ove godine smo odvojili 240.000 eura od proračuna koji iznosi 14 milijuna kuna, što za grad Trogir nisu mala sredstva. Dosad smo realizirali preko 200 malih projekata i na tim tribinama u našim mjesnim odborima sudjeluje preko tisuću stanovnika koji kažu svoje mišljenje", kazao je Ante Bilić.

Participativnim budžetiranjem osim što se građane uključuje u odlučivanje također ih se i educira o nadležnostima javnih tijela, procesima odlučivanja. Kroz 15 dana u godini održavaju se tribine na kojima se saslušaju prijedlozi i kritike građana te nakon toga slijedi selekcija prijedloga. U Trogiru je naime ove godine usvojeno 60 projekata za realizaciju od predloženih 260.

"Držimo edukacije po Hrvatskoj, zovu nas i iz Europe da im pokažemo kako se to radi. Govorilo je puno njih da je to u Dalmaciji nemoguće, ali evo sve je moguće kad imate volje, znanja i upornosti. Ja bih preporučio svima kojji to mogu da to uvedu i da na taj način pospješe živote svojih sugrađana", dodao je Ante Bilić.

Splitski SDP će nakon što se iznese prijedlog proračuna za grad Split, iznijeti amandman za taj isti proračun.

"Naš amandman će biti da se osigura 300.000 eura za participativno budžetiranje. Vidimo da grad financijski dobro stoji i to je nešto što si možemo priuštiti. Imat ćemo još amandmana, ali ovo je nešto za što se zalažemo godinama i svi smo svjesni da ni bivši ni sadašnji gradonačelnik nisu imali sluha za to", rekao je Davor Matijević.