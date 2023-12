PRIJEDLOZI STARI 30 GODINA Je li ijedna gradska vlast uopće pogledala prijedloge o izgradnji azila koji datiraju još od 1991.?

Sva predizborna obećanja sadržavaju isto pitanje, ono o izgradnji azila na području Splita i splitsko-dalmatinske županije. Iako se taj problem samo spominje, zadnjih pola godine ova priča se pritiskom javnosti i medija intezivirala, ali to je dakako samo priča.

Predsjednik Kluba sportskih pasa, Zoran Dadić ustupio nam je prijedloge o izgradnji azila u Splitu koji datiraju još od 1991. godine. Prijedlozi su se prilagođavali i svaka gradska vlast je kako kaže Dadić bila upoznata sa prijedlozima, no uvijek je nešto drugo bilo važnije od izgradnje azila.

Prijedlog star 30 godina

Nedugo nakon što se u Splitu osnovalo prvo Društvo za zaštitu životinja u Hrvatskoj, ideja izgradnje Azila za nezbrinute životinje počinje još davne 1991. godine kada je prvi idejni projekt napravljen.

"To je povijest od 30 godine. Vidjeli ste iz dokumenata da je tipkano na mašini. Svaka gradska vlast je upoznata s time, ali je uvijek bio neki izgovor, rat, izbjeglice, kriza. Od tih gradskih vlasti tražena je samo lokacija, a izgradnja bi se bila financirala pomoću donacija od inozemnih udruga za zaštitu životinja. Tražili smo uvijek mišljenja ljudi iz grada, iz urbanizma za lokacije koje bi se mogle iskoristiti u ono vrijeme. To su nacrti koji su u to vrijeme bili idealni, danas je to sve drugačije, suvremenije, ali može se prilagoditi", rekao je Zoran Dadić

Nakon desetljeća bezuspješne upornosti za njegovom realizacijom inicijativu je 2002. godine preuzeo Klub sportskih pasa Split izradivši novi idejni projekt.

Prijedlog je postojao i postoji već 30 godina, ali realizaciji ili prilagođavanju prijedloga nijedna gradska vlast nije bila blizu. Oko azila u medijima se nadmeću načelnik općine Klis i dogradonačelnik grada Splita, ali bez konkretnih ideja i rezultata.

"Ne želimo uhljebe"

Udruge za zaštitu životinja i kinološke udruge u jednom su složne; ne žele da ako se ikada izgradi azil ili prihvatilište za životinje da na tom mjestu rade ljudi koji ne znaju taj posao.

"Grad nikad nema novaca za takve stvari, a problem se nagomilava. Danas sutra kada se to napravi ne želimo da dođu neki uhljebi koji ne znaju raditi svoj posao. To je najbitnije. Sve ove udruge za zaštitu životinja imaju ljude koji imaju iskustva u hvatanju mačaka, lutalica, sterilizacije, zbrinjavanju pasa, traženju donacija za okolne azile i tako dalje. Ja sam samo htio skrenuti pozornost da ta ideja postoji već 30 godina. Nama je to volonterska stvar, ali u takvoj stvari mi ispadamo profesionalci jer znamo raditi posao kako treba. Mi 30 godina educiramo ljude i odgajamo pse", kazao je Dadić.

Svaki prijedlog o izgradnji azila je dobrodošao, no trenutno je kasno za samo razglabanje o prijedlozima i udruge i građani žele vidjeti da je netko nešto započeo. Azil u Splitu je hitno potrebno izgraditi i otvoriti, a ljudi koji se volonterski bave sa životinjama i ovom problematikom pozivaju na razgovor i dogovor jer oni možda najbolje znaju što i na koji način napraviti da bi zbrinuli napuštene životinje.