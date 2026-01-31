Prije ljudi u svemir je poslana čimpanza. Evo zašto je taj let promijenio povijest

Na današnji dan 1961. godine na testni let u svemir poslana je čimpanza.

Na današnji dan, 31. siječnja 1961. godine, američki svemirski program napravio je jedan od ključnih koraka u pripremi za slanje čovjeka u svemir: na testni let poslana je čimpanza kasnije nazvana Ham, postavši prvi veliki primat lansiran u svemir.

Ham je bio mužjak čimpanze rođen u francuskom Kamerunu u srpnju 1957. godine. U Sjedinjene Države dopremljen je 1959. i postao je jedan od 40 čimpanzi odabranih za trening u sklopu NASA-inog projekta Mercury: programa čiji je cilj bio testirati sposobnost živih bića da prežive i djeluju tijekom svemirskog leta.

Iako je prvotno poznat samo kao Broj 65, nadimak Ham dobio je tek nakon uspješnog povratka kao akronim od Holloman Aerospace Medical Center, baze u Novom Meksiku gdje je treniran.

Ham i druge čimpanze trenirani su da reagiraju na vizualne signale u kapsuli tako što bi povlačili poluge unutar pet sekundi od pojave bljeska svjetla. Za svaki točan odgovor dobivao bi zrnu banane kao nagradu, dok bi netočan ili spori odgovor rezultirao umjerenim električnim šokom na stopalima. Ovaj trening imao je cilj provjeriti mogu li primati obavljati voljne zadatke u uvjetima svemirskog leta.

Let u svemir

Na današnji dan, 31. siječnja 1961., Ham je lansiran iz Cape Canaverala u Floridi kao jedini putnik na suborbitalnoj misiji Mercury-Redstone 2. Raketa je dosegnula visinu od oko 157 milja (oko 253 km), a let je trajao oko 16 i pol minuta. Tijekom leta Ham je izvršavao zadatke povlačenja poluga, pokazujući da se motorička koordinacija neznatno sporije odvija u mikrogravitaciji nego na Zemlji, ali ipak uspješno.

Letjelica je sletjela u Atlantski ocean, nešto dalje od predviđenog mjesta, ali Ham je spašen i u dobrom zdravstvenom stanju nakon otprilike tri sata potrage.

Hamova misija bila je presudan test prije slanja prvog američkog astronauta Alana B. Sheparda, koji je poletio na svojoj povijesnoj misiji Freedom 7 u svibnju 1961. godine. Time je let čimpanze pomogao znanstvenicima potvrditi da čovjek može izvršavati voljne radnje u uvjetima leta u svemiru.

Kasniji život i naslijeđe

Nakon leta, Ham je živio 17 godina u Nacionalnom zoološkom vrtu u Washingtonu, D.C., a zatim je preseljen u North Carolina Zoo gdje je živio sve do svoje smrti 19. siječnja 1983. godine.

Ham ostaje simbolom rane ere svemirskih istraživanja: žrtve i pionira koji su omogućili prve korake čovjeka izvan Zemlje.