Prijavite svoje predstave na 36. Marulićeve dane

Proces prijava predstava za sudjelovanje na 36. Marulićevim danima ulazi u svoju završnicu. Hrvatsko narodno kazalište (HNK) Split, organizator Festivala koji će se održati u drugoj polovici travnja 2026. godine, obavještava da je petak, 12. prosinca 2025. godine, krajnji rok za podnošenje prijava.

Poziv za sudjelovanje otvoren je za kazališta i kazališne skupine iz Hrvatske i inozemstva. Uvjet za prijavu je da se radi o predstavi temeljenoj na tekstu hrvatskog autora ili autorice, čija je premijera bila, ili je planirana, u kalendarskoj 2025. godini.

Prijave se zaprimaju isključivo putem online prijavnice koja je dostupna na mrežnoj stranici Festivala (https://marulicevidani.hnk-split.hr/). Kazališta imaju mogućnost prijaviti neograničen broj predstava.

Za odabrane ansamble u službenoj konkurenciji, HNK Split osigurava pokrivanje troškova boravka (do dva noćenja) te tehničku podršku za izvedbu predstave, sukladno tehničkoj opremljenosti Kazališta.

S obzirom na to da rok istječe krajem ovoga tjedna, potrebno je sve prijave podnijeti najkasnije do navedenog datuma.