PRIČA O NEUNIŠTIVOJ VOLJI: Stipan je u ratu je postao stopostotni invalid. Odrekao se svih povlastica i napravio čudo na Braču i u BiH

Iz Uskoplja na Vranicu, do planinarskog doma Radovina na 1485 metara, vodi 12 kilometara uređeni planinski makadam. Ovo planinarsko zdanje ima smještajni kapacitet za 50 ljudi za isto toliko kreveta, a potrebna je prethodna najava. Objekt ima kuhinju, dnevni boravak, dva WC-a, prostoriju za tuširanje, kupatilo, kamin, a okoliš samog objekta je neopisivo lijep. Gusta šuma u kanjonu između visokih litica sredinom kojeg žubori potočić - teško ćete na ovim prostorima pronaći ljepšu lokaciju! Više informacija o objektu kao i kontakt podatke za rezervacije možete pronaći na web stranici udruge planinara Raduša koja je vlasnik objekta.

Čovjek bez kojega projekt obnove i održavanja doma ne bi bilo moguće je Stipan Žuveljić iz Uskoplja kojemu je planinarenje u srcu već 40 godina. No Stipan je sve samo ne običan planinar. Njegov poslovni put veže ga u Hrvatsku jer na Braču s bratom ima građevinarsku tvrtku koja već godinama uspješno posluje. No, kako nam je i sam kazao, nema tih novaca koji mogu kupiti mir koji on i njegova supruga Vesna imaju na planinarskom domu na Radovini .

Po prvi puta izgrađen je 1974., u potpunosti je devastiran za vrijeme rata, a ponovno je izgrađen 2012. Na domu smo prošlog vikenda porazgovarali sa svestranim Stipanom.

- Entuzijazmom planinara iz Udruge i mještana smo obnovili taj dom i danas on služi svim mještanima, planinarima koje uvijek rado dočekujemo. Dom nije profitabilan niti samoodrživ, ali dobri ljudi pomažu i tako ga održavamo.

Objekt nudi mogućnost spavanja, ima WC i tuš kabine...

- Trenutni kapacitet je 50 ležajeva, a imamo prostora za još 30 ležajeva. Ali, trenutno nismo u financijskoj mogućnosti to urediti. No, u konačnici bismo trebali imati 80 ležajeva. Također, uskoro ćemo proširiti sanitarne čvorove tako da će muški i ženski biti razdvojeni - dodaje.

Planinu Vranicu zovu tisuću vrela. Na ovom domu je izvorska voda. Omiljeno je izletište planinara iz Hrvatske, ali i šire okolice.

- Trenutno je tu ekipa iz Novog Sada. Ali, najviše je kod nas planinara iz Dalmacije. Valjda je do prirodnog položaja koji je Dalmatincima najbliži, a planina je sama po sebi atraktivna.

Dom je u kotlini uz potočić. Nalazi se na planinarskom putu koji vodi prema vrhovima i grebenu.

- Planina Vranica je u planinarskim krugovima kotira kao jedna od najljepših nedirnutih planina. To je njena prednost u odnosu na druge planine koje su urbanizirane primjerice staze su asfaltirane, izgrađeni su hoteli... Vranica je još uvijek netaknuta i ima jednu posebnu prednost. Svih devet vrhova, koje ste i vi prošli, možete proći u tenisicama, bez puno planinarske opreme. Planina je sama od sebe pitoma, a s druge strane netaknuta.

Važan događaj u godini

- Dani Vranice - Ljubo Barnjak događaj je kojeg koje tradicionalno organizira Udruga planinara 'Raduša'. Posvećen je našem pokojnom, ali vječnom predsjedniku, velikom entuzijastu koji je sve ovo pokrenuo i nas, tada mlade planinare, aktivirao i ostavio za sobom dobre temelje. Mi smo danas ponosni na njega i Dane Vranice smo nazvali njegovim danom.

On je začetnik Planinarskog saveza Herceg-Bosne. Mi smo jedna od rijetkih institucija koja je zadržala taj naziv legalno, odnosno registriran je u sudu.

Objekt, prema riječima domaćina, radi bez potpore zajednice odnosno vlasti.

- Opstruiraju nas na svakom koraku. Vidjeli ste makadam kojim ste prošli, mi ga održavamo redovito. U sprezi smo političkih igara, što nas najmanje zanima... Mi koji imamo postojeći od 1974. godine mi ne možemo dobiti zemljište 1/1, samim time se ne možemo aplicirati na ni jedan natječaj.

Ratni je vojni invalid. Usprkos invaliditetu, njegova volja i ljubav prema planinama je iznimno jaka. Uputio je poruku za sve one, koje su isto kao i on, osobe s invaliditetom, a trebaju motivaciju.

- Invalidnost nije prestanak života. Treba se razmišljati kao da se ništa nije dogodilo. Ja nisam invalid od rođenja, bio sam vrijedna osoba prije ranjavanja, pa zašto ne bih bio i dalje. Moja invalidnost nije razlog da ja sad legnem na kauč, već moram se brinut o sebi i pomoći si. Ovo planinarenje me upravo dovelo do toga da sam sposobniji od mnogih drugih zdravih ljudi. Često razgovaram s ljudima od kojih mnogi vrijeme provode u kafićima, a ja u planinama, kažem im da sam mnogo sretan jer sam ranjen u nogu. Onda oni blijedo gledaju u mene i pitaju kako. Meni to ništa ne predstavlja prepreku da provodom vrijeme u planinama, a vama koji ste ranjeni na drugačiji način i provodite vrijeme u birtijama, sami ste sebi neprijatelji. Živim sasvim normalan život, planinarenje me spašava jer nemam kada razmišljati o glupostima.

Nema ni jedna planina u našoj široj regiji, na koju se ja nisam popeo. Čak i zdravi ljudi mi priđu i kažu da ne mogu vjerovati da oni ne mogu, a ja mogu. Sve je u glavi i treba vjerovati, a najprije sjest i razmislit što želiš od života.

Ispričao nam je da se nekoliko njegovih kolega invalida, koji su do sada bili potpuno neaktivni, sada su se aktivirali i kažu mu 'joj Sipane, kako je ovo dobro'.

- Ne koristim ni jednu invalidsku povlasticu, čak ni parking. Više puta sam rekao da me sramota biti član neke od zajednica. Najlakše je uzet tisuću eura i kazati meni više ništa ne treba u životu.

Povezanost s Dalmacijom

- Zbog patrijartrizma sam napustio Austriju i došao tu. U ratu sam ranjen, a sav novac koji sam zaradio sam uložio u sportski centar kojeg sam napravio na jednom jezeru. Međutim, 2005. godine mi je to sve izgorjelo i tada sam se jednostavno razočarao. Našao sam tada mir u Dalmaciji, na otoku kako bi imao mir što dalje od svega. Aktivirao sam se poslovno, a bratu stručno pomažem u njegovoj firmi. Cijela familija mi se preselila dolje.

Mladi ljudi koji ga podupiru

- Velika je ekspanzija planinarstva, ne samo ovdje, već i svugdje u Europi. Malo se ulaže u mlade planinare po pitanju školovanja. Mislim da bi se Savez morao aktivirati. Također, i u školama da se barem jednom mjesečno uvede dodatni sat planinarenje. Koliko ja znam, to se već u Sarajevu napravilo, odnosno da je obvezno kroz školski program jedan dopunski sat planinarenja. Jer ako od sto ljudi, dvojica krenu planinariti, napravili ste posao. Jednako kao i u nogometu. Problem je što ravnatelje škola to ne zanima, njima je to opterećenje.

Poruka za Dalmatince koji nisu bili na Vranici

- Vranica je najveća vrijednost svega ovoga. Mi ćemo sve planinare rado dočekati. I najdraže nam je kad odu zadovoljno, ma koliko god mi bili umorni. Kad mi kažu 'svaka čast, doć ćemo ponovno', i dođu ponovno e to mi je najdraže.

