Priča o branitelju iz Dalmacije koja slama srce: Živi u 15 kvadrata bez struje, preživljava sa 160 eura

Benkovac, maleni gradić skriven daleko od očiju javnosti, i dalje živi u sjeni Domovinskog rata, svjedok je burnih vremena koja su oblikovala njegov identitet. Iako godine prolaze, rane prošlosti još uvijek nisu sasvim zacijelile, ostavljajući svoj pečat na srcu grada.

Grad je poput knjige s nizom stranica koje pričaju priče iz prošlih vremena. U svakom koraku, fasade zgrada svjedoče o naporima zajednice da obnove grad iz temelja. Renovirane fasade postale su simbol otpora vremenu i podsjetnik na odlučnost lokalnog stanovništva da sačuva svoj identitet. Svaka obnovljena površina zgrada ima svoju priču - priču o opstanku, zajedništvu i želji za novim početkom.

Unatoč vanjskom sjaju obnovljenih zgrada, svaki stan u Benkovcu nosi svoju posebnu priču. Svaki prozor skriva sjećanja na prošla vremena, a svaki prag postao je svjedok života koji se odvijao unutar njegovih zidova. Obitelji su izgradile svoje domove, stvarale uspomene, a neki su, poput Marka Došlića (62), bivšeg branitelja, ostali sami sjećanjima na hrabrost koja se jednom ovdje odvijala, pišu 24sata.

"Domovinski rat doveo me u Zadar, a bio sam i član 84. gardijske bojne HV "Termiti". Tamo 2003. napuštam vojsku. Život me je doveo u Benkovac u svojoj rodnoj Slavoniji nisam nikog imao", priča Marko za 24sata.

Marko živi u izmučenom stanu od tek 15 kvadrata, prostoru koji je više nalik na zaboravljeni kutak nego na dom.

"Tako je kako je. Sam sam ovdje, živim dan za dan. Što da kažem stan je u vlasništvu države imam tu i papire gdje sam dobio dozvolu od države da ga koristim. No, evo vidite i sami", priča Marko i dalje sa smiješkom na licu unatoč teškom životu.

Otužna stvarnost Markova života ispisana je na zidovima njegova malenog carstva - ispucala boja priča priču o vremenu koje prolazi, vlaga na sve strane odaje borbu s nepravdom koja je napala čak i najosnovnije uvjete života. Stan, obasjan samo sivom svjetlošću s prozora, nema struju, ostavljajući Marka u mraku doslovno i simbolički, piše 24sata

Ja radim kad mogu, kad nešto uskoči, a na mjesec preživljavam sa 160 eura. To je kao neka 'vojnička opskrbnina'. Sad sam predao i neke zahtjeve da dobijem barem neko povećanje, ali tko zna što će biti od toga – kaže nam Marko te dodaje kako iza njega stoji dvanaest godina vojske i dvije i pol godine rata.

No, usred svih tih nevolja, Marko ne prolijeva suze samosažaljenja. Njegova hrabrost se ne gasi ni u najtežim trenucima. Bez struje, s vlazi koja prožima njegov mali prostor, on ne jada se. Umjesto toga, s ponosom ističe kako mu je i to dovoljno - barem ima krov nad glavom.

Posljednjih 27 godina živi u Benkovcu, 'dan za dan' kako kaže. Uz sve životne nedaće nedavno je imao i zdravstvenih problema.

- Imao sam i operaciju ruke, a prošle godine završio sam i u bolnici. Napala me je neka bakterija pa su mi poslali račun za liječenje od 1800 eura. Sad su mi opet poslali neku opomenu – priča Marko za 24sata.

Ovaj mali, derutni prostor ne čini samo Markov dom; on je živući simbol zaborava i nepravde. Sve u njemu, od pukotina na zidovima do stvari razbacanih na sve strane, odražava teret heroja koji se bori sa sustavom koji ga je napustio.