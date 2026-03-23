Preminuo vlasnik OnlyFansa. Tko je bio tajnoviti miljarder?

Leonid Radvinsky, vlasnik platforme za odrasle OnlyFans, preminuo je u 43. godini nakon duge borbe s rakom, objavila je tvrtka, a prenosi Reuters.

“S dubokom tugom potvrđujemo smrt Lea Radvinskog. Preminuo je mirno, a obitelj moli za privatnost u ovom teškom razdoblju”, poručili su iz kompanije.

Radvinsky, ukrajinsko-američki poduzetnik, preuzeo je 2018. godine Fenix International Limited, matičnu tvrtku OnlyFansa, gdje je obnašao funkciju direktora i bio većinski vlasnik. Osim toga, vodio je i vlastiti fond rizičnog kapitala Leo, osnovan 2009. godine, usmjeren na ulaganja u tehnološki sektor.

Pod njegovim vodstvom OnlyFans je iz relativno nišne platforme prerastao u globalno uspješan biznis temeljen na pretplatničkom modelu koji korisnicima omogućuje pristup ekskluzivnom sadržaju kreatora. Prema procjenama Forbesa, platforma je 2024. ostvarivala prihode od oko 1,9 milijuna dolara dnevno.

Forbes je Radvinskog 2021. uvrstio među milijardere, a njegovo se bogatstvo do smrti procjenjivalo na oko 4,7 milijardi dolara.

Iako je bio ključna figura u razvoju platforme, Radvinsky je bio poznat po povučenosti i rijetkom pojavljivanju u javnosti. Karijeru je započeo još krajem 90-ih godina razvojem web-stranica, a među njegovim ranijim projektima ističe se tvrtka Cybertania, koja se bavila internetskim usmjeravanjem korisnika na različite sadržaje.

Diplomirao je ekonomiju na Sveučilištu Northwestern 2002. godine, nakon čega je nastavio graditi karijeru u tehnološkom i investicijskom sektoru.

Prema ranijim medijskim napisima, bio je uključen i u pregovore o potencijalnoj prodaji OnlyFansa, koja je mogla dosegnuti vrijednost od oko osam milijardi dolara.