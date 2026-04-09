Preminuo Michael Patrick (35)

Glumac Michael Patrick preminuo je u dobi od 35 godina nakon dugogodišnje borbe s bolešću motornih neurona. Tužnu vijest potvrdila je njegova supruga Naomi Sheehan. Na Instagramu je napisala kako su ona i njegovi bližnji slomljeni zbog velikog gubitka.

U dirljivoj posveti suprugu, kojeg je od milja zvala "Mick", opisala ga je kao "riđokosog diva" i "inspiraciju". "Živio je život ispunjen do kraja, s radošću, snagom duha i zaraznim smijehom", navela je.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Michael Patrick (@michaelpatrick314)

Dugogodišnja borba s bolešću

Patricku je bolest motornih neurona dijagnosticirana u veljači 2023. godine. Prema podacima Nacionalnog instituta za neurološke poremećaje i moždani udar, riječ je o bolesti koja postupno uništava neurone zadužene za funkcije poput disanja, gutanja, žvakanja, govora i kretanja.

Pojavio se u jednoj epizodi Igre prijestolja, ali i u nekoliko drugih serija, među kojima su Blue Lights, My Left Nut i This Town, piše Index.