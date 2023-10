PREMINUO MATTHEW PERRY: Popularni Chandler iz "Prijatelja" pronađen mrtav u jacuzziju

Kanadsko-američki glumac Matthew Perry (54), zvijezda TV serije Prijatelji, umro je u svom domu u Los Angelesu, javlja Los Angeles Times, a prenosi 24sata.

Prema informacijama Daily Maila, pronašli su ga mrtvog u jacuzziju. Uzrok smrti još nije službeno objavljen, ali sumnja se na srčani udar, nakon čega se utopio. U njegovoj blizini nisu pronađeni nikakvi narkotici, o kojima je Perry godinama bio ovisan.

Hitna pomoć pronašla je Perryja mrtvog oko 16 sati u subotu. Oko njegovog doma bila je policijska traka i nadlijetali su helikopteri. S policijom se pojavila i njegova majka Suzanne.

- Shrvani smo smrću našeg dragog prijatelja Matthewa Perryja - objavili su iz kompanije Warner Bros., koja je producirala 'Prijatelje', najuspješniji sitcom u televizijskoj povijesti. Perry je u seriji glumio duhovitog Chandlera Binga, jednog od šestero prijatelja koji žive u istoj zgradi i probijaju se kroz život. Serija se emitirala od 1994. do 2004. i probila je sve rekorde popularnosti u svijetu. U njoj su se, osim Perryja, proslavili David Schwimmer, Courtney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow.

Glumačka karijera

Uz prijatelje je snimio brojne filmove. 1997. godine je uz Salmu Hayek glumio u 'Fools Rush In', a 1999. uz Brucea Willisa u 'The whole nine yards'.

Matthew je krenuo snimati i film 'Servicing Sara', uz Elizabeth Hurley. Međutim, početkom 2001. godine je otišao na odvikavanje pa je snimanje na kratko bilo prekinuto, piše 24sata.

Borba s ovisnošću

Karijera mu je 90-ih bila na vrhuncu, ali se u pozadini borio s velikim problemima. 1997. godine imao je nesreću na jet skiju, nakon koje je postao ovisan o Vicodinu. Ubrzo je postao ovisan i o alkoholu, u tolikim mjerama da je često mamuran dolazio i na posao.

- Imao sam čudno pravilo da nikad ne pijem na setu. Ali, na posao sam išao s ekstremnim mamurlukom. Strašno je osjećati se tako, raditi i biti smiješan u isto vrijeme - rekao je jednom prilikom. Iste je godine otišao na odvikavanje, gdje je bio 28 dana. Međutim, nije dugo ostao trijezan.

Tri godine kasnije Perry je bio hospitaliziran zbog pankreatitisa, upale gušterače, koji je bio uzrokovan prekomjernom konzumacijom alkohola. Nakon oporavka je na setu često znao imati drhtavice i preznojavao se jer se pokušao očistiti od alkohola. U to je vrijeme izlazila i sedma sezona 'Prijatelja', a brojni su gledatelji primijetili drastičnu promjenu u njegovom izgledu.

Godinu dana nakon je ponovno potražio pomoć i ponovno otišao na odvikavanje. U isto je vrijeme snimao film 'Serving Sara' pa su producenti zaustavili snimanje na dva mjeseca. Nakon toga se vratio na set filma i slavnog sitcoma i fokusirao se na to da se oporavi. Njegov put prema oporavku bio je dug i težak, ali je napokon uspio. 2013. godine je Perry otvorio 'Perry House', kuću za muškarce koji su se oporavljali od alkoholizma. Pet godina nakon je Matthew ponovno završio u bolnici. Morao je ići na operaciju kako bi mu popravili gastrointestinalnu perforaciju.

Memoari o 'istini' života

Prošle je godine glumac objavio svoje memoare 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' u kojima je progovorio o najtežim trenutcima u životu. Priznao je da je u 49. godini umalo preminuo nakon što mu je puklo debelo crijevo zbog korištenja opioida.

- Doktori su rekli mojoj obitelji da sam imao dva posto šanse za preživljavanje. Priključili su me na nešto što se zove ECMO, aparat koji diše za tvoje srce i pluća. Nitko to ne preživi - napisao je u knjizi.

Ono što ga je svakodnevno podsjećalo na to da se ne vrati starim navikama bili su svi ožiljci koje ima od operacija. Glumac se oporavio i nakon toga dobio veliku podršku od publike, zaključuje 24sata.