Preminuo John Nolan

Engleski glumac John Nolan, poznat po ulogama u filmovima poput "Batman: Početak" te po suradnji sa svojim nećacima, redateljem Christopherom i scenaristom Jonathanom Nolanom, preminuo je u dobi od 87 godina. Vijest o smrti objavio je u subotu Stratford-upon-Avon Herald, prenosi Entertainment Weekly.

Suradnja s obitelji Nolan

Nolan je široj publici najpoznatiji po ulogama u projektima svojih slavnih nećaka. Glumio je Douglasa Fredericksa, člana uprave tvrtke Wayne Enterprises, u filmovima "Batman: Početak" iz 2005. i "Vitez tame: Povratak" iz 2012. godine. Oba filma režirao je Christopher Nolan, a na potonjem je kao scenarist sudjelovao i Jonathan.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pojavio se i u Christopherovom redateljskom prvijencu "Following" iz 1998. u ulozi policajca te kao slijepac u ratnom epu "Dunkirk" iz 2017., koji je nagrađen Oscarom.

Na televiziji je ostvario zapaženu ulogu u CBS-ovoj seriji "Person of Interest", koju je stvorio i producirao Jonathan Nolan. U 27 epizoda tumačio je Johna Greera, bivšeg agenta MI6-a čiji je cilj bio uništiti središnji nadzorni sustav poznat kao "Stroj".

Počeci i karijera u Britaniji

John Nolan rođen je 1938. godine u Kentu u Engleskoj, a glumu je studirao na Drama Centreu u Londonu. Odmah nakon diplome dobio je ulogu Romea u predstavi "Romeo i Julija" u kazalištu Richmond. Kao plodan glumac, nastupao je i s uglednim ansamblima Royal Court Company i Royal Shakespeare Company.

Na britanskoj televiziji istaknuo se naslovnom ulogom u miniseriji "Daniel Deronda" iz 1970., adaptaciji romana George Eliot, a iste se godine pojavio i u znanstveno-fantastičnoj seriji "Doomwatch". Vjerojatno njegov najpoznatiji britanski televizijski projekt bio je "Shabby Tiger" iz 1973., u kojem je glumio Nicka Faunta u svih sedam epizoda.

Godine 1978. igrao je glavnu ulogu u nadnaravnom hororu "Terror", a sljedeće godine pojavio se u romantičnom filmu "The World Is Full of Married Men". Nakon toga se više posvetio kazalištu te se na filmu ponovno pojavio tek u suradnji s nećakom na filmu "Following".

Privatni život

Glumac je suprugu, glumicu Kim Hartman, upoznao dok je glumio u jednoj od produkcija "Romea i Julije". Vjenčali su se 1975. godine i dobili dvoje djece, Toma i Mirandu. Hartman se također pojavila u filmu "Dunkirk" u ulozi stjuardese.

Hartman je svog supruga opisala kao "slobodnog duha koji je uvijek znao što želi i djelovao po vlastitim uvjetima; jedinog istinski originalnog mislioca kojeg sam ikada poznavala. Rječit, inteligentan i s anarhičnim duhom, uvijek je bio spreman sagledati obje strane argumenta", prenosi Herald.

Nolanova posljednja uloga bila je u HBO-ovoj seriji "Dune: Prophecy" iz 2024. godine.. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece, Dylana i Karu, piše Index.