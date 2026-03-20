Preminuo Chuck Norris: Akcijska legenda otišla u 86. godini života

Chuck Norris, američki glumac, majstor borilačkih vještina i jedna od najprepoznatljivijih akcijskih zvijezda druge polovice 20. stoljeća, preminuo je danas u 86. godini života. Vijest o smrti potvrdila je njegova obitelj, a iza njega ostaje karijera koja je spojila sportsku izvrsnost, filmsku popularnost i status pop-kulturne ikone.

Rođen kao Carlos Ray Norris 10. ožujka 1940. u američkoj saveznoj državi Oklahomi, Norris je put prema slavi započeo daleko od Hollywooda. Tijekom službe u američkom ratnom zrakoplovstvu upoznao je borilačke vještine, a nakon povratka iz vojske izgradio je zavidnu sportsku karijeru. Postao je višestruki karate prvak i u javnosti stekao reputaciju nepobjedivog borca, što mu je kasnije otvorilo vrata filmske industrije.

Šira publika upoznala ga je kroz film "The Way of the Dragon", u kojem je glumio uz Brucea Leeja, a tijekom 1980-ih i 1990-ih postao je zaštitno lice akcijskog žanra. Glumio je u naslovima poput "Missing in Action", "The Delta Force" i "Invasion U.S.A.", no najveću televizijsku prepoznatljivost donijela mu je serija "Walker, Texas Ranger". Upravo je tom ulogom postao simbol pravednog, neustrašivog i fizički nadmoćnog junaka, kakvog je publika godinama povezivala upravo s njegovim imenom.

Osim glumačke karijere, Chuck Norris ostavio je trag i kao promotor borilačkih vještina te osnivač vlastitog sustava Chun Kuk Do. Tijekom godina napisao je i više knjiga, a dio javnosti pamtit će ga i po humanitarnom radu te programima za mlade. U kasnijim desetljećima prerastao je granice filma i televizije te postao internetski fenomen zahvaljujući nizu viralnih šala koje su njegov imidž gotovo nadljudske snage pretvorile u globalni simbol.

Iako je posljednjih godina živio povučenije, Chuck Norris ostao je jedno od onih imena koje nadilazi generacije. Za jedne je bio sportski šampion, za druge akcijski junak, a za treće lice jednog od najprepoznatljivijih internetskih mitova. Njegov odlazak zato ne označava samo smrt glumca, nego i kraj jedne ere popularne kulture.