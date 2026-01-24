Preminuo bivši trener Šibenke

U 73. godini preminuo je Faruk Kulenović, legendarni trener koji će zlatnim slovima biti upisan u povijest Šibenke, piše Šibenik IN.
Faruk Kulenović je u dva navrata bio trener Šibenke s kojom je postigao jedan od najvećih klupskih uspjeha.U posebnom pamćenju ostaje sezona 1981./82., kada je momčad doveo do prvog povijesnog finala Kupa Radivoja Koraća u Padovi. Iako je tog 18. ožujka francuski CSP Limoges bio bolji rezultatom 90:84, taj uspjeh je ostao simbol uspona Šibenke. Te sezone Šibenka je bila 5. u prvenstvu (iza Partizana, Cibone, Crvene zvezde i Zadra), te je igrala poluzavršnicu kupa.
Trener Kulenović je tada prepoznao genijalnost sedamnaestogodišnjeg Dražena Petrovića i pružio mu punu igračku afirmaciju.
Drugi mandat na klupi Šibenke bio je u sezoni 1989./90. kada je Šibenku nakon godinu dana vratio u elitni rang tadašnje lige.
"Treneru Kulenoviću vječno hvala za sve što je učinio za naš klub. Njegovo ime ostaje neraskidiv dio naše slavne prošlosti", riječi su kojima su se oprostili od njega iz KK-a Šibenka.
Vodio je i košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine
Faruk Kulenović rođen je u Zagrebu, 1952. godine, a igračku karijeru započeo je 1963. u omladinskom pogonu zagrebačke Mladosti, a igrao je i u seniorskoj momčadi do 1973. godine, kada je prešao u trenerske vode. Trenersku karijeru započeo je u KK Medveščaku, a kasnije je vodio hrvatske klubove poput KK Borova, KK Šibenke, KK Kvarnera, KK Pule, KK Zrinjevca i KK Svjetlost te inozemne klubove, među kojima su izraelski Hapoel, njemački Alba Berlin, turski Fenerbahce i saudijski KK Ohud Medina. Vodio je i košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 1995., a od 2002. do 2006. bio je trener i koordinator u školi košarke u Adapazariju u Turskoj.