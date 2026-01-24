Preminuo bivši trener Šibenke

U 73. godini preminuo je Faruk Kulenović, legendarni trener koji će zlatnim slovima biti upisan u povijest Šibenke, piše Šibenik IN.

Faruk Kulenović je u dva navrata bio trener Šibenke s kojom je postigao jedan od najvećih klupskih uspjeha.U posebnom pamćenju ostaje sezona 1981./82., kada je momčad doveo do prvog povijesnog finala Kupa Radivoja Koraća u Padovi. Iako je tog 18. ožujka francuski CSP Limoges bio bolji rezultatom 90:84, taj uspjeh je ostao simbol uspona Šibenke. Te sezone Šibenka je bila 5. u prvenstvu (iza Partizana, Cibone, Crvene zvezde i Zadra), te je igrala poluzavršnicu kupa.

Trener Kulenović je tada prepoznao genijalnost sedamnaestogodišnjeg Dražena Petrovića i pružio mu punu igračku afirmaciju.

Drugi mandat na klupi Šibenke bio je u sezoni 1989./90. kada je Šibenku nakon godinu dana vratio u elitni rang tadašnje lige.

​"Treneru Kulenoviću vječno hvala za sve što je učinio za naš klub. Njegovo ime ostaje neraskidiv dio naše slavne prošlosti", riječi su kojima su se oprostili od njega iz KK-a Šibenka.

Vodio je i košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine

Faruk Kulenović rođen je u Zagrebu, 1952. godine, a igračku karijeru započeo je 1963. u omladinskom pogonu zagrebačke Mladosti, a igrao je i u seniorskoj momčadi do 1973. godine, kada je prešao u trenerske vode. Trenersku karijeru započeo je u KK Medveščaku, a kasnije je vodio hrvatske klubove poput KK Borova, KK Šibenke, KK Kvarnera, KK Pule, KK Zrinjevca i KK Svjetlost te inozemne klubove, među kojima su izraelski Hapoel, njemački Alba Berlin, turski Fenerbahce i saudijski KK Ohud Medina. Vodio je i košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 1995., a od 2002. do 2006. bio je trener i koordinator u školi košarke u Adapazariju u Turskoj.