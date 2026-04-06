Preminula naša cijenjena glumica. Glumila je u brojnim domaćim serijama

Hrvatska kazališna scena ostala je bez istaknute umjetnice. U 72. godini života preminula je Marija Krpan, dugogodišnja članica varaždinskog kazališta i jedna od najprepoznatljivijih interpretatorica kajkavskog izričaja.

Rođena 12. kolovoza 1954. u Humu Voćinskom (rođ. Ivezić), još je u mladosti pokazivala izniman talent. Kao gimnazijalka istaknula se u recitiranju, a već 1970. godine osvojila je prvo mjesto na „Susretima mladih“. U istom razdoblju započela je i svoje kazališne početke kao članica Omladinskog dramskog studija.

Njezin umjetnički potencijal dodatno je potvrđen dvije godine kasnije, kada je nagrađena na Goranovu proljeću za interpretaciju poezije Tina Ujevića. Profesionalnu kazališnu karijeru započela je 1982. godine u tadašnjem kazalištu „August Cesarec“, današnjem Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, na poziv redatelja Petra Večeka.

Prekretnica u njezinu radu dogodila se 1990. godine, kada je ostvarila zapaženu ulogu u predstavi „Bogi Ivač“ u režiji Vladimira Gerića. Upravo ju je ta uloga usmjerila prema kajkavskom repertoaru i otvorila dugogodišnju suradnju s Ljubomirom Kerekešom, koja je snažno obilježila njezinu karijeru.

Tijekom desetljeća postala je jedno od zaštitnih lica varaždinske kazališne scene, kako u HNK-u, tako i u Kerekesh Teatru. Publika ju je pamtila po predstavama poput „Bogi Ivač“, „Bogi Ivač znova“, „Skupština“ i „Povratak ratnika“, koje su redovito punile gledališta.

Uz kazališni rad, ostvarila je i niz televizijskih uloga. Pojavljivala se u popularnim domaćim serijama poput Larin izbor, Pod sretnom zvijezdom, Bibin svijet, Mamutica i Zakon ljubavi, čime je dodatno proširila svoj prepoznatljiv umjetnički trag.