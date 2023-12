PREMIJER PRELOMIO Barbarić odlazi s mjesta šefa HEP-a

Frane Barbarić odlazi s mjesta uprave HEP-a, a nakon što je DORH podignuo optužnicu protiv njega zbog bespravne gradnje na Hvaru.

Priopćio je to javnosti nakon što je sudjelovao na adventskoj misi u novoobnovljenoj crkvi Svetog marka na Gornjem Gradu. “Ovo su nove okolnosti, nakon pokretanja postupka, kada se sve sumira, mislim da nema preduvjeta da ostane na toj funkciji”, rekao je Plenković, prenosi N1. "To ćemo riješiti prema proceduri. Pustili smo da iscrpe svi pravni lijekovi i sada su oni iscrpljeni. Odlazi isključivo zbog bespravne gradnje. Nije ovo zbog utjecaja oporbe jer mi ne radimo stvari zbog oporbe”, dodao je. Nije htio govoriti o novim imenima već je samo dodao da je HEP odigrao sjajnu ulogu u energetskoj krizi. Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Frane Barbarića, predsjednika Uprave HEP-a, zbog kaznenog djela protupravne gradnje. Objavio je to DORH ne navodeći identitet Barbarića. Općinsko državno odvjetništvo istraživalo je šefa HEP-a zbog ilegalne gradnje u Zastražišću na otoku Hvaru. Paralelno je postupak vodio i Državni inspektorat koji je Barbariću izdao kazne koje ovaj nije platio pa su pokrenuli ovrhu. Uoči optužnice je splitski Upravni sud nepravomoćnom presudom odbio tužbeni zahtjev predsjednika uprave HEP-a Frane Barbarića kojim je tražio poništenje rješenja Državnog inspektorata o rušenju bespravno izgrađene vile na Hvaru. Rušenje vile trebalo je započeti u roku od mjesec dana, no Barbarić se priopćenjem obratio medijima i poručio da će sam srušiti kuću. Rekao je i da su "neki mediji prekoračili granice i vršili pritisak na pravosuđe.