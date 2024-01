PREKINULA NOVOGODIŠNJI KONCERT Incident na koncertu Marije Šerifović: "Sad ga vi nađite i je*ite mu majku"

Nastup Marije Šerifović na Silvestrovo u Zenici završio je incidentom. Naime, popularna pjevačica koja je nedavno dobila sina prekinula je nastup jer joj je publika bacala petarde na pozornicu.

Tijekom nastupa je, prenose mediji, nekoliko puta upozorila grupicu u publici da ne baca petarde. A onda se obratila svima.

- Dragi, dobri ljudi, zbog kretena ćemo ovu situaciju završiti 15 minuta ranije. Ja sam sigurna da netko tko je u blizini te osobe zna tko je ona je pa je nađite i je*ite joj vi mater poslije, OK? - rekla je pjevačica i ipak se zahvalila prisutnima.

- To je sada manje važno. Bila je čast i zadovoljstvo pjevati ovih sat i 45 minuta za vas. Dugo mi se ova situacija nije dogodila. Praviti ću se da se nije dogodila. Sigurna sam da ni vi niste baš ponosni na to, ali pustimo to na stranu - zaključila je Šerifović, prenosi Dnevni Avaz.

Marija Šerifović sina je dobila pomoću surogat majke iz SAD_a i otad na svom Instagramu na kojem ju prati milijun fanova često dijeli sadržaj vezan uz njega. O incidentu se još nije oglašavala.