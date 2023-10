PREKINULA S DEČKOM ISPRED BEYONCE? Njihovoj vezi presudio je film Taylor Swift

Tiktokerica Louisa Melcher zbunila je internet nakon što je u jednom videu ispričala kako je prekinula svoju vezu ispred Beyonce, a razlog zbog kojeg je dečko navodno ostavio bio je detalj iz filma Taylor Swift: The Eras Tour, koji su gledali na premijeri, piše Index.

"Još u kolovozu otišla sam na koncert Eras sa svojim bivšim, ne zato što sam ga mislila prevariti niti išta slično, nego smo kupili karte dok smo još bili zajedno pa smo odlučili otići. Možda sam pogriješila jer sam svom sadašnjem dečku rekla da idem s najboljom prijateljicom", tvrdi.

"To sam učinila samo zato što nisam htjela dramu. Nije to bila velika stvar, moj dečko nije saznao za to, kasnije smo otišli pogledati film, prikazivao je slatke fanove, o-o, tko je to u rozom? Od svih snimki s koncerta, Taylor Swift je prikazala onu na kojoj se vidimo moj bivši i ja", nastavila je.

Mnogi misle da laže

Kaže da su nakon toga prekinuli, a ona je navodno toliko plakala i dramatizirala da ju je tim Taylor Swift odvukao na mirniju lokaciju jer je ometala druge fanove. "Zapravo sam tu dobila priliku da upoznam Taylor. Pričale smo 10 minuta i utješila me", opisala je.

Međutim, mnogi ne vjeruju da je njezina priča istinita. "Ona očito laže", "Svaki put padnem na tvoje fore", "Nije se dogodilo", pisali su joj. No, neki vjeruju da govori istinu. "Beyonce je bila na premijeri filma", "Blago ti se", "Sretnice", samo su neki od komentara.