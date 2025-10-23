Predstavljena "Magična privlačnost" Tomislava Kurtovića: Ljubav, zločin i iskupljenje

U dobro popunjenoj dvorani dominikanskog samostana u Splitu predstavljen je prvi roman mladog pjesnika i književnika Tomislava Kurtovića. Roman "Magična privlačnost" predstavili su prof. dr. Ilija Protuđer, prof. dr. Gordana Laco te sam autor. Predstavljanje je zanimljivim glazbenim brojevima popratio mladi talent glazbene scene, Nikola Pavičin, pobjednik više festivala za djecu i mlade, a cijeli program moderirala je prof. Marija Tolić.

Prof. dr. Gordana Laco s Filozofskog fakulteta u Splitu s puno je ljubavi i biranim riječima govorila o sadržaju i strukturi romana, spominjući i knjigu poezije Titraj duše istog autora. – Pred nama je ljubavni roman s kriminalističkim elementima, skladna cjelina iz tri dijela. Toma, glavni lik i pripovjedač, tka niti svojih životnih ushita, uzleta i padova, priču protkanu elementima kriminalističkih zapleta, s poukama o (ne)pravdi, sreći i nesreći, vjernosti i prijevari – istaknula je prof. Laco.

Profesor Ilija Protuđer, u čijoj je nakladi roman objavljen, inače autor više od 20 knjiga o hrvatskom jeziku, pravopisu i pravogovoru, nadahnuto je govorio o ovom romanu. Pojasnio je kako je riječ o posebnom romanu, zapravo trileru prepunom snova i buđenja, zločina, kazne i ponovne slobode.

– Roman je pisan u ich-formi. Čini ga 60 manjih poglavlja sjedinjenih u cjelinu kroz koju se smjenjuju opisi sudbina triju ženskih likova, triju ljubavi, triju zabluda mladog i pomalo naivnog Tomislava, koji nevin biva osuđen na doživotni zatvor te na koncu ipak oslobođen – ukratko je Protuđer prepričao radnju romana, dodavši: – Siguran sam da će se roman rado čitati. Želim stoga čestitati autoru i ohrabriti ga da nastavi pisati – zaključio je Protuđer.

Autor romana, mladi Tomislav Kurtović, na kraju je uputio riječi zahvale svima koji su pomogli da roman bude objavljen i ovako lijepo predstavljen. Zahvalio je obitelji na potpori i razumijevanju, ocima dominikancima na domaćinstvu, poštovanim predstavljačima, voditeljici prof. Mariji Tolić, glazbeniku i nećaku Nikoli Pavičinu, medijima i Županiji.

Nakon predstavljanja, obitelj Kurtović upriličila je domjenak za sve goste, uzvanike i drage prijatelje.

Uz bivšeg rektora prof. dr. Pavića, nekoliko profesora s Pravnog fakulteta i Ekonomskog fakulteta, predstavljanju su nazočili župan Boban i dožupan Čogelja sa suradnicima iz Županije, Tomislavovi prijatelji, rođaci, kolege i brojni zaljubljenici u lijepu riječ.