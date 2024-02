PREDSTAVLJANJE PROGRAMA NextGenerationEU U SPLITU Župan Boban: "Prionimo poslu i recimo Europi: Uzeli smo vam i zadnji euro koji ste nam dodijelili!"

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj u suradnji s centrom EUROPE DIRECT Splitsko-dalmatinske županije u četvrtak 15. veljače s početkom u 12 sati u Velikoj vijećnici Splitsko–dalmatinske županije u Splitu organizirali su konferenciju za medije na kojoj su predstavljeni rezultati provedbe instrumenta Europske komisije NextGenerationEU.

Naglasak je bio reformama i investicijama te projektima realiziranim kroz hrvatski Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Predstavljeno je nekoliko projekata koji se provode upravo u Splitu: projekt digitalne slikovne dijagnostike te digitalizacijske integracije operacijskih dvorana i robotske kirurgije u Kliničko-bolničkom centru Split te projekt specijalizacije u Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije.

Među prisutnima bili su voditeljica Predstavništva (v.d.) i voditeljica medija u za Hrvatsku Andrea Čović Vidović u ime Europske komisije, a u ime domaćina okupljanja i župan Splitsko–dalmatinske županije Blaženko Boban. U ime Ministarstva zdravstva sudjelovala je savjetnica ministra Antoaneta Bilić te Anita Milas-Anzić, načelnica Sektora u Upravi za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju, biomedicinu i kvalitetu zdravstvene zaštite. U ime institucija korisnika spomenutih projekata, bili su prisutni i ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović i ravnatelj Doma zdravlja Split prim. Marko Rađa.

"Danas smo imali zadovoljstvo i sreću ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji ugostiti Europsku komisiju u ovakvom sastavu na teren zajedno s kolegicama iz Zdravstva, i tako biti prva županija koja je imala priliku ugostiti ih. Tema je uistinu jako interesantna, pogotovo nama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a to je nabavka opreme i uređaja za zdravstvo ali i kadrovski specijal, odnosno specijalizacije", kazao je župan Splitsko–dalmatinske županije Blaženko Boban.

"Mi smo u proteklom periodu privukli milijardu i sto sedam milijuna eura. Jedan segment toga je i unutar zdravstva, ali i KBC Split. Ne samo u segmentu opremanja objekata, što uistinu ide brzo zahvaljujući i Resornom ministarstvu i Vladi RH, ali i Europskoj komisiji. Ravnatelji svih medicinskih centara su aktivni i ažurni i koordinirani po projektima, što govori brojka izvučenih sredstava. Ono što nam treba biti fokus u narednom periodu su kadrovska pitanja, i specijalizacije. Ovo je najvažnije za naše pacijente i sve stanovnike na području županije", kazao je župan.

"KBC Split mora biti u fokusu svima nama kao što je i do sada bio za sve što je potrebno za kvalitetno i zdravo liječenje naših stanovnika i ljudi koji gravitiraju ovom području. Europskoj komisiji od srca hvala. Prionimo poslu i budimo spremni da kažemo Europi: uzeli smo vam i zadnji euro koji ste nam dodijelili", dodao je.

Voditeljica Predstavništva (v.d.) i voditeljica medija u za Hrvatsku Andrea Čović Vidović kazala je o projektu: "Danas smo u Splitu jer smo željeli na terenu komunicirati što Mehanizam za oporavak i otpornost znači za sve građane i građanke Hrvatske. Ovdje smo kako bismo približili segment zdravstva. Hrvatskoj je kroz ovaj plan na raspolaganju gotovo 10 milijardi eura do kraja 2026. godine. Naravno, provedba i koliko će se sredstava iskoristiti ovisi o samim državama članicama, a Hrvatska je povukla više od polovice planiranih bespovratnih sredstava."

Projekti u Splitu

"U KBC-u Split imamo dva projekta, no imamo projekte i u Domu zdravlja, za NZJZ Splitsko-dalmatinske županije, i zavod za Hitnu. Imamo na raspolaganju 10 milijardi Eura i mi kao Hrvatska u odnosu na druge europske države imamo najveći postotak nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Tome u prilog ide i to što smo uspješni i u povlačenju tih sredstava, t smo 100% povukli sva sredstva, na nivou Hrvatske se realiziralo više od 120 projekata i ispoštovani su svi vremenski rokovi. Što se tiče Zdravstva, na raspolaganju imamo 340 milijuna eura i sveukupno 34 projekta - 10 reformskih i 24 investicijska projekta", izjavila je savjetnica ministra Antoaneta Bilić.

Kroz prvi projekt financira se 40 specijalizacija u Domu zdravlja Split, s ukupnom vrijednosti projekta preko 5,5 milijuna eura bespovratnih sredstava. "Sa svim brojkama mislim da smo jedna od županija s najvećim brojem specijalizanata, kad se pogleda obiteljska medicina pogotovo. Ovo je preko 70 specijalizacija za Splitsko-dalmatinsku županiju", kazao je ravnatelj Doma zdravlja Split prim. Marko Rađa.

"KBC Split je dobio velika sredstva, i da nije bilo tih sredstava ne znam kada bismo uspjeli realizirati neke od ovih projekata koje smo ostvarili. U prosincu prošle godine dobili smo četiri uređaja koja već rade i koja su dosada pomogla brojnim pacijentima. To su najsuvremeniji uređaji i često služe bolesnicima s malignim bolestima i djeci, a zahvaljujući njima se smanjuju i liste čekanja. U tijeku je projekt digitalizacijske integracije operacijskih dvorana i robotske kirurgije, zahvaljujući ovim sredstvima poboljšat ćemo kirurški blok na Kižinama i to na najbolji mogući način. Očekujemo ovo realizirati do kraja godine. Osim toga tu je i robot za robotsku kirurgiju, i očekujemo da će se prvi pacijenti početi operirati u ožujku te će KBC Split biti i edukacijski centar za robotsku kirurgiju u ovom dijelu Europe", rekao je ravnatelj KBC-a Split prof. dr. sc. prim. Julije Meštrović

Konferencija je uključivala i posjet KBC-u Split, gdje su prisutni mogli iz prve ruke vidjeti kako je uz pomoć projekta opremljena bolnica najnovijom opremom.

