Predstavljanje knjige Anite Batinić u Kaštel Sućurcu: Povratak u bezbrižno djetinjstvo

Gradska knjižnica Kaštela poziva sve ljubitelje pisane riječi na predstavljanje knjige "Kad smo seke i ja bile dica" autorice Anite Batinić. Knjiga će biti predstavljena u četvrtak, 16. listopada, s početkom u 19 sati u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu, na adresi Gospojska štrada 1.

Riječ je o zbirci emotivnih i nostalgičnih zapisa koji čitatelja vraćaju u vrijeme kada je život tekao sporije, kada su djeca dane provodila u igri na ulici, a vijesti i priče prenosile se bez mobitela i društvenih mreža. Kroz jednostavan, ali slikovit stil, Batinić evocira mirise mora, borova, kuhinje i južine, te podsjeća na ljepotu svakodnevnih sitnica koje su tada imale veliko značenje.

Uz autoricu, knjigu će predstaviti njezina sestra Dada Batinić – upravo ona "seka" iz naslova – te Renata Dobrić, koja će s Anitom razgovarati o najživopisnijim epizodama iz djetinjstva pretočenima u ovu knjigu. Publika će imati priliku čuti autentične anegdote i prisjetiti se vremena koje, iako prošlo, ostaje trajno urezano u uspomenama.

Objavljena u izdanju Naklade Jesenski i Turk, knjiga "Kad smo seke i ja bile dica" donosi toplu priču o korijenima, jeziku i zavičaju, naglašavajući važnost obitelji, prijateljstva i zajedništva u životu svakog čovjeka.

Ulaz na predstavljanje je slobodan, a organizatori poručuju kako će ova večer biti prilika da se svi prisjete vlastitog djetinjstva i trenutaka koji su ostavili neizbrisiv trag.