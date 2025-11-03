Predstavljanje autobiografije Drage Pilsela 'Argentinski roman' u Splitu

U splitskoj Knjižnici Marka Marulića u utorak, 4. studenoga u 18 sati, održat će se predstavljanje autobiografije Drage Pilsela „Argentinski roman“ u izdanju nakladničke kuće VBZ. Riječ je o novom, proširenom i revidiranom izdanju knjige koja je već izazvala veliko zanimanje javnosti zbog svoje snažne životne i društvene poruke.

Na predstavljanju će, uz autora, sudjelovati Siniša Vuković, Iva Karabaić, Nebojša Lujanović i Aleksandar Miljković, a ulaz je slobodan.

„Argentinski roman“ donosi fascinantnu životnu priču jednog od najpoznatijih hrvatskih novinara i boraca za ljudska prava. Pilsel u knjizi opisuje svoj put od odrastanja u Argentini, preko obračuna s vlastitim obiteljskim naslijeđem, do dolaska u Hrvatsku i angažmana u novinarstvu i društvenom aktivizmu. Knjiga je istodobno intimna ispovijest i kronika jednog burnog vremena, u kojoj autor hrabro propituje vlastite pogreške, uvjerenja i ideale.

Predstavljanje u Splitu bit će prilika da se čitatelji izravno susretnu s autorom i suradnicima na knjizi, ali i da se otvori razgovor o temama identiteta, vjere, odgovornosti i suočavanja s prošlošću – motivima koji su središnji u Pilselovu djelu.

