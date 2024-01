Predstava „SALTO ANIMATO - opera za tijelo u pet činova“ gostuje u Splitu

Predstava „SALTO ANIMATO - opera za tijelo u pet činova“ Nastasje Štefančić Kralj i Filipe Bavčević, gostuje u Gradskom kazalištu mladih, u petak 2.2.2024. s početkom u 20 sati, u sklopu programa MALA ŠKOLA SUVREMENOG PLESA, u produkciji plesne udruge Tiramola. Ulaznice po cijeni od 8 eura mogu se kupiti na mrežnoj stranici GKM-a https://gkm.hr/raspored/.

Sutradan, u subotu 03.2.2024. od 9 do 13 sati u dvorani Mala scena Doma mladih, Nastasja i Filipa održat će radionicu „Uvod u akrobatiku – radionica plesne tehnike i partneringa prema principima iz predstave Salto animato“. Prijave na radionicu i upiti se primaju na mail plesnaudrugatiramola@gmail.com.

O predstavi:

Onaj koji skida maske postojećih društvenih uređenja. Komentira i ono u što se ne zadire, i to britko, spretno, gipko. Sijač smijeha, strah silnika. Još od doba predrevolucionarne Francuske zovemo ga - Figaro. Inspirirajući se komedijama francuskog književnika najpoznatijeg pod imenom Beaumarchais, odnosno konkretnije njegovom komedijom Figarova svadba ili Ludi dan, koja je između ostalog poslužila kao temelj Mozartovoj operi Figarov pir, težnja je bila propitati bez kojih to sastavnih elemenata opera buffa ne može, a zatim i rekombinacijom tih elemenata graditi vlastiti izvedbeni materijal. Iz strukture opere ne preuzimaju se arhetipski odnosi, kao ni specifične spletke koje čine okosnicu originalne radnje, već se fokus postavlja na lik samog Figara i sva previranja koja se događaju unutar njega, koja u svojoj krajnjoj konsekvenci vode prema cijepanju na dva identiteta čiji zbroj više nužno ne čini cjelinu. Time se reduciraju sva ostala lica kao i širi narativni kontekst, a u prvom planu uz već spomenutog Figara razlažu se ključni pojmovi poput: virtuoznost, spletka, sukob, razrješenje, sretan kraj...

Ekvivalent opernoj izvedbi koju karakteriziraju snaga, ali i istovremena lakoća koja proizlazi iz visokog stupnja virtuoznosti, dovela je do poigravanja s idejom maksimuma – kako izvedbenih tako i tjelesnih, unutar kojih se forme tijela prepuštaju konstantnim izmjenama kroz 'činove' kroz koje se poigrava s opernim konvencijama i značenjima te se tako gradi vlastiti narativ u otklonu od originala. Visok stupanj virtuoznosti i stilizacije otvorili su prostor komentara spram pitanja poput - što bi to bila „majstorska“ plesna izvedba? Do koje mjere možemo izazvati virtuoznost pokreta? Od čega je uopće sastavljen sretan kraj?

Činovi:

SEMPLICEMENTE FIGARO CAPRICCIOSO FORTISSIMO ESPRESSIVO, CANTABILE TENUTO SCHERZO PER DUE

Ideja i koncept: Filipa Bavčević i Nastasja Štefanić

Koreografija i izvedba: Filipa Bavčević, Nastasja Štefanić i Jovana Zelenović

Dramaturška podrška: NIkolina Rafaj

Glazba: Hrvoje Nikšić i Nastasja Štefanić

Dizajn svjetla: Marino Frankola

Kostimografija: Dalibor Šakić

Grafičko oblikovanje: Dinko Uglešić

Fotografija i video: Neven Petrović

Produkcija: Tena Bošnjaković

Koprodukcija: Zagrebački plesni centar

Projekt je nastao u suradnji s Udrugom plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH), a financiran je od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

Trailer:https://youtu.be/j7QMhqtTA5M?si=2q9ky9gNtz6vkzmT

Produkcijski tim Male škole suvremenog plesa:

Producentica: Nikolina Dolfić Tomić

Programska voditeljica: Lucija Zalović

Tehnička podrška: Jakov Leskur (PDM)

PR: Natalija Borjan (PDM)

Dizajn plakata: Anđela Dražić

Pokrovitelji: Ministarstvo kulture i medija RH, Zaklada Kultura nova, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split

Kontakt:

e-mail:plesnaudrugatiramola@gmail.com

mob: 091/781-9243

FB @ PlesnaudrugaTiramola

IG # plesnaudrugatiramolasplit