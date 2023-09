Predsjednik UEFA-e o huliganima u Ateni: "To su kriminalci, Dinamo nije znao"

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin dao je veliki intervju za N1 Sloveniju gdje je odgovarao na pitanja o ograničavanju enormnih plaća nogometnih zvijezda, o pozivima i ponudama iz arapskih zemalja te o odnosu prema ženama u nogometu, a dotaknuo se i Dinama i Bad Blue Boysa.

Čeferin je u petak bio u Sloveniji gdje se okupila cijela četa nogometnih legendi na humanitarnoj utakmici za pomoć poplavljenim područjima.

Komentirao je i potencijalno uvođenje “salary capa” u europskom nogometu, te tvrdi da to uvelike ovisi o Europskoj komisiji. “Klasično ograničenje visine plaća zabranjeno je europskim zakonodavstvom pa bismo bez sudjelovanja EU to pravilo morali nekako zaobići. No, o tome puno razgovaramo s Europskom komisijom, jer smo uvjereni da takvo ograničenje ne bi štetilo konkurenciji, nego bi je u najboljem slučaju ojačalo u nogometu. U sportu su pravila malo drugačija nego inače. Ako u bilo kojoj branši uvedete limit na plaće, to je sigurno ograničenje konkurencije, ali u nogometu bi se upravo s limitima na plaće mogla poboljšati konkurencija. Bez ograničenja, najbogatiji će moći kupovati sve najbolje igrače i bit će manje konkurencije i to može biti problem za nogomet”, rekao je za N1 Sloveniju.

“Mislim da će ova priča sa Saudijskom Arabijom trajati relativno kratko. Već sam nekoliko puta rekao da je to po meni pogrešan pristup razvoju nogometa. Dovođenjem nogometaša koji su praktički završili karijeru u Europi ne razvijate nogomet. Kina je isto učinila prije nekoliko godina, ali se njihova reprezentacija ipak nije uspjela kvalificirati na Svjetsko prvenstvo. Stoga ne mislim gledati na bilo koju drugu ligu u našim akcijama”, dodao je.

“To su kriminalci”

Dotaknuo se i kvalifikacija za Ligu prvaka koje je obilježila smrt navijača AEK-a u obračunu s navijačima Dinama. Zbog toga su Grci tražili izbacivanje Dinama iz europskih natjecanja, a završilo je zabranom navijača Dinama na gostovanjima.

“Tako je odlučila naša Komisija za sigurnost i ja se slažem s tim. Dinamo Zagreb kao klub uopće nije bio uključen u stegovni postupak. Odluku smo donijeli na temelju nalaza sigurnosnih službi. U konkretnom slučaju tragičnog događaja, Dinamo kao klub nije ni znao da je ova skupina navijača otputovala u Atenu. To su kriminalci koji su se organizirali, otišli u Atenu dva dana prije utakmice i napravili to što su napravili. Bi li doista bilo ispravno kazniti klub i 99,9 posto nevinih navijača zbog nekoliko idiota koji su sada u zatvoru? Kako je klub mogao znati da su neki huligani i kriminalci u 2 sata ujutro sjeli u unajmljeni kombi i krenuli prema Grčkoj? Kao kad bi grupa Slovenaca napravila nešto slično i onda tražila ostavku premijera i predsjednika države”, rekao je Čeferin.

“Sada smo konačno, zbog par tragičnih događaja koji su se dogodili, počeli o tome aktivno razgovarati s europskim zemljama. U tome nam je hitno potrebna pomoć države. O tome sam razgovarao s hrvatskim ministrom i premijerom. Vrlo su odlučni i odlučni da to zaustave. U slučaju bilo kakvih rasističkih, ustaških ili sličnih simbola i povika, takvi će biti udaljeni sa stadiona i zabranjen im je pristup nogometnim utakmicama. Tako bi, po meni, trebalo biti svugdje. Moramo ujediniti pravila za cijelu Europu. U UEFA-i vidimo i znamo puno, ali malo više možemo i sami. Kažnjavamo samo klub ili reprezentaciju. Ali to nije dovoljno jer to su idioti kojima je svejedno ako im reprezentacija izgubi. Na utakmice idu samo da demonstriraju svoju idiotsku ideologiju. Naravno, neće ih biti na Svjetskom prvenstvu u boćanju jer ih neće vidjeti više od 100 ljudi. Svi prate nogomet”, dodao je.

Smatra da mogu biti puno učinkovitiji u suradnji s državnom policijom. “Nakon događaja u Grčkoj hrvatska policija postupila je vrlo profesionalno, kao i crnogorska i albanska. Stalno su pratili što se događa i obavještavali grčke kolege. Strašno je da se nešto strašno mora dogoditi da se svi zajedno probudimo. Ali mislim da je ključno to što imamo pomoć države u poduzimanju mjera. Ako nam države ne pomognu, nema nam druge nego kazniti reprezentacije”, tvrdi.

Kaže da navijačke skupine imaju moć. “Budući da ih ima toliko, imaju i političku moć. Mogu utjecati na ishod izbora, mogu sudjelovati u prosvjedima… Kao što je rečeno, kada se poduzimaju akcije povezujemo se sa državama. Ako jedna od država ne bude mogla adekvatno reagirati, ako zaštita navijačkih skupina bude prejaka, bit ćemo prisiljeni isprazniti stadion. A to se uskoro može dogoditi nekim klubovima i reprezentacijama. I u ovom slučaju, preostalih 99 posto navijača morat će razmisliti smatraju li prihvatljivim da su u konačnici uskraćeni za gledanje utakmice. Računam da će pritisak javnog mnijenja na politiku biti dovoljno velik da će se zbog toga nešto promijeniti. Većina ljudi nisu rasisti, nacisti i huligani. Ovi su samo najglasniji. U društvu su negativci uvijek najglasniji”, napomenuo je..