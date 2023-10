Predsjednik Milanović na promociji novih časnika HV-a: Hrvatska se godinama morala boriti s fantomom Haškog suda i braniti se od izmišljenih optužnica

"Nikome ništa nismo dužni, ni lijevima ni desnima, ni Washingtonu, ni Berlinu, ni Moskvi. Hrvatska se sama branila i sama se oslobađala u vojnom i političkom smislu. To je nešto što treba ponavljati jer je istina. Gradilo se oslanjanjem na vlastite snage u poluilegali, bez naoružanja koje je bilo pod embargom i koje je nabavljano pod skupim i nemogućim uvjetima. Danas ga barem legalno nabavljamo kao slobodna zemlja, ali i dalje skupo. Politička podrška je bila takva da je Hrvatska do ulaska u Europsku uniju bila stalno u nekoj vrsti nervoze i straha od toga da će zbog nečega biti sankcionirana ili gurnuta u stranu. Svi mi koji smo to proživjeli znamo jako dobro i pamtimo to. Hrvatska se morala godinama nakon oslobođenja boriti sa fantomom Haškog suda na kojem su naši ljudi morali braniti sebe i Hrvatsku od izmišljenih optužnica.

U tom ratu bilo je zločina, osveta i bilo je odgovornosti za njih. Međutim, taj put je cijelo vrijeme u svojim glavnim crtama bio čist, baziran na međunarodnom pravu i na ljudskim i kršćanskim temeljima. To je hrvatski put i njega nema nitko u Europi, to nas iskustvo čini jedinstvenim", kazao je predsjednik Milanović na svečanoj promociji novih časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske održanoj na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“.

Govoreći o aktualnoj situaciji u svijetu, Predsjednik je naglasio:

„Poredak na koji smo navikli nestaje pred našim očima, a novi još nije nastao. To su najopasniji trenutci u ljudskoj povijesti“.

Čestitajući kadetima koji su danas postali časnici HV-a, predsjednik Milanović je, između ostaloga, poručio:

„Riječ časnik je povezana s čašću. U vašoj službi i pozivu ta čast igra konstitutivnu ulogu i morat ćete to stalno imati na čvrstim temeljima“.

Na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli čina poručnika/poručnika korvete Oružanih snaga Republike Hrvatske za jednu kadetkinju i 18 kadeta koji su uspješno obranili završne radove diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa 15., 16. i 17. naraštaja Vojnog pomorstva, Vojnog inženjerstva te Vojnog vođenja i upravljanja.

Uz predsjednika Milanovića pri uručenju činova bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj i zapovjednik HVU „Dr. Franjo Tuđman“ general-bojnik Slaven Zdilar.

Na svečanosti su čin poručnika/poručnika korvete Oružanih snaga Republike Hrvatske dobili Mislav Beraković, Domagoj Biljaka, Domagoj Bočina, Petar Čotić, Dino Fuštin, Karlo Ivanković, Luka Krizmanić, Franjo Krstanović, Marin Miljak, Petra Mitrović, Ivan Mrkonjić, Petar Odrljin, Antonio Puškarić, Toni Rašić, Fran Slemenšek, Vivana Stanić, Gabriel Šimić, Tomo Šimunović i Ivan Šugar.

Uz predsjednika Milanovića na svečanosti u Hrvatskom vojnom učilištu bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, pročelnik vojnog Vojnog ureda Predsjednika Republike brigadir Ivica Kranjčević i pobočnik Predsjednika Republike brigadir Vlado Čulina.