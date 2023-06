PREDSJEDNICA LIJEČNIČKOG SINDIKATA "Ne možemo biti zadovoljni kad nismo dobili ništa

Liječnici su među sindikatima koji su potpisali Memorandumom s Vladom, ali kažu da nisu zadovoljni, već da su to učinili iz sindikalne solidarnosti. Gošća Novog dana bila je predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata Renata Čulinović Čaić.

“Vrlo jasno, ne možemo biti zadovoljni kad nismo dobili ništa. U grupi od 244.000 zaposlenih u javnim i državnim službama njih 219.000 je dobilo, a liječnici su u grupi onih koji nisu dobili ništa i naravno da ne možemo biti zadovoljni. Ali kao akt sindikalne solidarnosti stavili smo potpis. Liječnici solidarnost žive, pokazujemo ju djelima svaki dan. Sad smo to pokazali i na sindikalnoj sceni. Odričemo se nečega što mislimo da i mi imamo pravo u korist onih za koje vidimo da im treba više nego nama”, rekla je Čulinović Čaić.

Dodaje da se ne bune te da očekuju rješavanje problema liječnika na temelju nedavnih dogovora s premijerom Andrejem Plenkovićem. “Te dogovore treba gledati u kontekstu zdravstvene reforme i u kontekstu situacije u zdravstvu. Da se ne varamo, jasno da su svima plaće važne jer od njih živimo, no ono o čemu smo mi razgovarali s premijerom, zbog čega smo i prosvjed organizirali je situacija u zdravstvu. Mi moramo bit svjesni da liječnika nedostaje. Najveći dokaz tome je i dalje ogroman broj prekovremenih sati. Htjeli smo napraviti prvi korak da bismo zadržali i dobili nove liječnike u primarnu zdravstvenu zaštitu koja je devastirana. Liječnika obiteljske medicine nema. Da bismo zadržali mlade ljude mlade, sačuvali naš sustav i spriječili ih da se pokupe kofere i odu van odmah nakon fakulteta.”

Čulinović Čaić kaže da se ne može reći da se se u sustavu ništa ne radi, ali da je sve to sporo, piše N1.

"Mogu reći da je reforma počela, ali mislim da sve to mora ići puno brže i puno organiziraniije. Čini mi se da u Ministarstvu nisu do kraja angažirani svi kapaciteti, postoje potezi koji nisu na vrijeme povučeni i trebalo bi ih povući. Neki potezi koji se potežu, vezano uz mlade liječnike, ja ih smatram nepopularnim. U situaciji kad imamo cilj zadržati mlade liječnike, ne možemo ih obvezivati lošim ugovorima u smislu pritisaka jer događa se kontrareakcija, ljudi pokupe kofere i odu van i to odmah nakon fakulteta. Ni ne ulaze u sustav, što je katastrofa. Potrebene su poticajne mjere. Ne možete prisilima očekivati da će ljudi gledati blagonaklono na buduću dobrobit u sustavu i temeljem toga ostati. Ništa se pritiskom ne može postići, upravo suprotno”, rekla je.

Naglašava da se problem nije jednostavan i da se preko noći ne može stvoriti nekoliko tisuća liječnika. “Moramo toga biti svjesni. Ono što se može iskoristiti kao mjera gašenja požara je prihvatiti sve one naše kolege koji su stekli uvjete za mirovinu, ostaviti ih da rade ako su voljni i zdravstveno to mogu. To može biti velika pomoć mladima dok ne stasaju. Medicinska edukacija nije nešto što se može pročitati na Googleu, nažalost imamo jako puno Google doktora. Ne može se to pročitati na Googleu i preslikati u stvarnost preko noći. Za saniranje zdravstvenog su potrebne godine, ali ima stvari koje možemo u međuvremenu raditi."