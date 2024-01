Predsjednica gradskog kotara tvrdi da za jučerašnji koncert na Rivi nisu osigurani WC-i. Je li baš tako?

Kao što je poznato, Split je jučer cijeli dan, ali i cijelu noć bio jedan od najaktivnijih gradova po pitanju dočeka Nove godine. Ako izuzmemo privatne i pojedinačne organizacije po kvartovima, a njih nije nedostajalo, dva javna događa okupila su najviše ljudi, a to su dnevni doček na Pjaci i klasični doček na Rivi uz novogodišnji koncert.

Potonji je privukao ogroman broj posjetitelja i to iz raznih krajeva Dalmacije, a kako smo se sami uvjerili, na Rivi je bio ogroman broj stranih državljana, od čega ponajviše radnika iz Azije.

O glazbenim ukusima se ne raspravlja, no Grše, Doris i Kuzma & Shaka Zulu pokrili su široku lepezu publike pa je sve skupa to na Rivi izgledalo prilično dobro. Ipak, tijekom ponedjeljka predsjednica splitskog Gradskog kotara Grad potužila se da je velik dio Rive noćas zaudarao na mokraću.

"Dakle Grad je organizirao doček za 20-ak iljada ljudi bez ijednog WC-a? Također, sili smo na kućice na Rivi i kad je trebalo otići na WC- nema ga?! Pa kako netko može prodavati piće i ne imati makar kemijski WC?! Što piše u ugovoru?

Stvarno sramotno, srića da je jutros pala kiša", dio je onoga što je poručila Lara Arapović Bonačić.

Ipak, posjetitelji koncerta itekako su imali mogućnost otići na WC i to u dva moguća pravca.

Od početka Adventa, na dnu Prokurativa, do Fine, postavljen je niz TOI TOI sanitarnih Eko WC kabina. Svi su bili u funkciji i tijekom koncerta.

Naravno, za nekoga tko se nalazio uz more, za vrijem koncerta je bilo krajnje nezgodno doći do tih WC-ova, no za ovu prigodu svi kafići na Rivi dobili su dozvolu raditi do 3 umjesto do 1, pa je svaki posjetitelj koncerta mogao do WC-a u tim kafićima.

Nema sumnje, da će se uvijek naći pojedinci kojima je dostupnost WC-a nebitna, te će svoje tekućine radije ostaviti na javnom mjestu...