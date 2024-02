Pravoslavni svećenik opleo po Prijovićki: "To Oliver Dragojević ne bi uspio i da se digne iz mrtvih. Ona je Cecin klon"

Aleksandra Prijović je, čini se, na vrhuncu svoje karijere i svatko ima neko mišljenje o njoj, a sada ju je u svojoj propovijedi spomenuo i srpski pravoslavni svećenik Arsenije.

Predstojnik manastira Ribnica kod Mionice poznat je po tome da uglavnom ima negativno mišljenje o popularnoj kulturi i to prije svega o glazbi, koju rado komentira, prenosi Jutarnji list.

- Sada se napravila neka kombinacija gradskih narodnjaka. Tu je glavni predstavnik Ceca i njena učenica i klon Aleksandra Prijović. Potpuno izostaje bilo kakav bunt, bilo kakva socijalna kritika. Samo tijelo. Znači sada se turbofolk i zabavna muzika sublimiraju u jedan pravac i to je taj novi pravac. Taj pravac nije seoski, on je seljački. Znači kada je netko seljačina, to ne znači da je sa sela. Seljačina može biti i profesor na sveučilištu. Ti na selu imaš takvu gospodu da se zaprepastiš. Ta seljačka novokomponirana glazba je nažalost prepravila čitavu Jugu i šire. Svi luduju za njom, rekao je.

Pjevačica je u četvrtak i treći put napunila dvoranu Gradski vrt u Osijeku. Nastupit će tamo ukupno pet dana, a svi koncerti su rasprodani. Kako je otkrila na prvom koncertu, s Aleksandrom je u Osijek došla cijela njezina obitelj te ljudi iz Hrvatske s kojima je odrastala.

- Nisam mogla zamisliti da ću u ovom gradu imati pet koncerata. Često sam tu provodila vrijeme i sada, kada stojim ovdje ispred vas, želim vam se zahvaliti i želim da uživate večeras kao što uživam i ja. Maštala sam i samo treba vjerovati u svoje snove, rekla je te otkrila da je prespavala u svojoj rodnoj kući u Belom Manastiru.

- Kažu Aleksandra napunila pet arena u Zagrebu. To Oliver Dragojević ne bi uspio i da se digne iz mrtvih. Meni su nju pohvalili kao ona je jako pristojna. Ja sam poželio vidjeti tu pristojnost. Pomislio sam da možda mi Srbi imamo neki pozitivan utjecaj na braću Hrvate. Joj, kada sam ja to vidio. Pristojna, a u nekom tijesnom, kožnom kostimu gdje se svaki nabor njenog zgodnog, mladog ženskog tijela vidi. Ona izgleda kao nešto iz znanstveno fantastičnih filmova. Kako to može biti pristojno?, zapitao je Arsenije.

Aleksandra još ima dva koncerta u Osijeku - 17. i 18. veljače.