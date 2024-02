PRATE GA U STOPU Ove Splićanke ne propuštaju koncerte Zdravka Čolića: "Mene je poljubio, a one su ostale ukipljene"

Ako te odvedu Cigani Čergari,

ili te ukradu strašni haremski čuvari,

ako te odvedu, ja ću da poludim,

bez tebe ne umijem više jutrom da se budim.

Ako te odvedu, sve će da se sruši,

pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši,

I onda, kad misliš da je prekasno

za snove, za sve...

Znate li tko pjeva gore napisane stihove? Ukoliko ste nešto stariji ispalit ćete odgovor kao iz topa, a ukoliko pripadate Tik Tok generaciji ili generaciji koja sluša Priju (misli se na Aleksandru Prijović, to za ove starije čitatelje), onda se sigurno nećete proslaviti odgovorom. Poznati hit izvodi jedan od najpopularnijih pjevača s ovih prostora koji i u osmom desetljeću života puni arene diljem Hrvatske, a za njim po koncertima putuju brojne žene. Da, dobro ste pročitali, ima žena koje idu na svaki njegov koncert, bilo da je u Varaždinu, Zagrebu, Puli, Osijeku,... Išle bi one i u Dubai, ali to je sad već drugi par postola…

E da, za one mlađe koji nisu uspjeli 'uguglati' ove stihove – radi se o Zdravku Čoliću. Uglavnom, našli smo grupicu žena iz Splita, u šali ih možemo nazvati „groupies“, koja „hodočasti“ na sve Čoline koncerte po zemlji. Tako su recimo prošle godine bile u Zagrebu, Puli, Osijeku, Zadru… a sada se spremaju za Varaždin.

Najčešće ih ide četiri, nekada pet. Potrpaju se u auto i kreću na svoju novu turneju. I ne idu direktno na koncert pa natrag doma. U taj izletić je uključen cijeli aranžman, sa najmanje jednim noćenjem, obilazak znamenitosti, ručak u najpoznatijem restoranu…

I nisu balavice, daleko od toga, sve su one žene, majke, kraljice. Sve imaju odraslu djecu i kad se zbroji – zajedno više od 200 godina.

A što kažu ukućani na te njihove avanture?

„Kad sam nedavno pitala muža bi li i on iša, reka je – slobodno idi s kim god želiš, al meni ne pada na pamet“, kaže nam jedna. Druga potvrđuje da ni njeni nemaju ništa protiv, no treća (a našli smo se s njih tri na kavi) dodaje da je opet očekuje – razvod braka.

„Prvo sam na koncerte išla sama, onda nekoliko godina s jednom prijateljicom. Jedno lito ona nije mogla ić sa mnom, a kako sam znala da i one idu, dogovorila sam se s njih tri. I svidile se one meni i ja njima i otada idemo nas četiri redovito, a ta moja prijateljica uleti kad može“, kaže nam jedna od žena.

Zagreb, Primošten, Makarska, Varaždin, Dubrovnik, Osijek, Pula…teško je i pobrojati sve gradove u kojima su bile zbog Čole.

„Slušam ga otkad sam mala bila jer ga je mater stalno puštala. De facto cili život slušam Zdravka Čolića i di god mogu idem na njegov koncert. Naravno da bi išla i u Dubai, ali fali kikirikija. A ovo di možemo spojimo ugodno s korisnim. Sad kad smo bile u Osijeku smo bile u Vukovaru, kad smo bile u Puli išle smo na Brijune. I važna nam je spiza. Nakon šta kupimo karte i rezerviramo smještaj, rezerviramo i restoran“, kaže nam i vadi iz torbe Čolinu potpisanu ploču.

Ispričala nam je i odakle joj ploča.

„Jedna moja prijateljica je našla ploču nakon šta joj je mater umrla. Sređivala je njene stvari i čim je vidila ploču odlučila mi je dat. I kaže mi – Ne mogu virovat, ti si imala tri godine kad je ova ploča izašla i slušaš ga. Kad sam je ponila na koncert, moja prijateljica s kojom sam u to vrime išla po koncertima je rekla – Daj 'vamo, on će nju večeras potpisat. I potpisa je ploču. A kad smo nas dvi bile u Puli upoznale smo ga nakon koncerta. Išle smo milijun puta na koncerte, ali baš taj put otkad smo sile u auto smo govorile – Mi ćemo se danas slikat s njim. Cilim putem smo to ponavljale i na kraju se slikale s njim. Čekale smo tri sata nakon koncerta, ali dočekale smo. Onda je ona sliku u 3 ujutro stavila na Fejs i čudila se zašto niko nije lajka. Pa 'ko će ti lajkat u 3 ujutro?!“, priča nam kroz smijeh sugovornica.

Pao je i poljubac

Jako je šarmantan, kažu nam.

„Rekle smo da smo došle iz Splita, a on pita – Kako se ja vama mogu odužit? Može neki ručkić?!“, kaže nam dalje sugovornica. Na ručak nisu otišle, ali zato lijepe uspomene na susret ostaju.

„A mene je poljubio“, dodaje druga, a zatim nam priča kako se to dogodilo: „Došao je do publike i javio se nekim svojima - grli ih i ljubi. Bili su točno do mene. I krene natrag na binu, a ja napravim mot- a ja? I čovik se vrati i poljubi me, a ove tri iza mene stoje ukipljene i niti jedna se nije sitila snimit taj trenutak“, kaže nam, a druge dvije potvrđuju da nisu to očekivale, da se sve dogodilo tako brzo i spontano da se nisu ni snašle.

A slušaju li im djeca Čolu? Odgovor bi bio - ne.

„Meni su moje cure rekle da sam ja munjena šta idem po koncertima“, jedna će.

„On tebi može bit drag ili ne, ali on je legenda. Gledam nekidan video iz '70. i neke. Ljudi luduju, pomama je za njim, ali to je tako dobra energija na njegovom koncertu. Nema tamo da će se netko potuć ili pokarat jer je sta tamo ili vamo. Toga nema jer svi su tu zbog Čole. Meni to dušu hrani. Kad ja njega tri ure gledan i pivan, ja san mirna idućih misec dana. Mogu izgurat, to mi je terapija za mozak. Ali nije to samo koncert, tu je i sve ovo na putu do tamo. Recimo kad putuješ do Pule 12 sati jer ti se ne žuri - pa jedemo, pa pušimo, pa stanemo pit kavu. To je neprocjenjivo“, kaže druga i pozdravlja kćer koja će uskoro u Varaždin, na prvi Čolin koncert u životu – iako ga ne sluša, želi doživjeti tu atmosferu.

Jednoj je najdraža pjesma Živiš u oblacima mala, drugim dvjema Svadbarskim sokakom. Od novijih vole Kuću punu naroda.

Neki će pomislit da ako ste jednom bili na Čolinom koncertu – vidjeli ste sve. Ali svaki njegov koncert je drugačiji.

„Zanimljivo je da koncerte prilagodi podneblju. Recimo, nakon njegovog zadnjeg koncerta u Splitu, mi smo išle u Zagreb. Skoro pa skroz različit repertoar. Ne može on isto pivat u Varaždinu i u Osijeku. U Puli je bio najbolji, a razlika je šta je s njim bio i orkestar. Njegovi koncerti traju po 3-4 sata, a napravi malu pauzu“, kažu nam o njegovoj nevjerojatnoj energiji.

Nisu one jedine koje prate Čolu. Recimo u Zadru su upoznale mladog momka koji isto tako ide na sve koncerte po Hrvatskoj, a živi u inozemstvu.

„Uvik sretnemo nekog poznatog, a na koncertima stvarno ima svega, i starih i mladih. Bude čak i dice“, kažu nam.

Što je s grudnjacima?

Zanimalo nas je i lete li grudnjaci po pozornici. No, čini se da se cure u posljednje vrijeme odlučuju za – ruže. Ipak je isplativije baciti ružu umjesto grudnjaka.

U Varaždinu će Čola održati dva koncerta, napunio je dva puta arenu za Dan žena, a prije toga će se zaputiti u Dubai.

„Slušam ga od malih nogu. Uvik mi je bija simpa, interesantan, energičan, drag. Na prvom koncertu sam bila kad sam bila osnovna škola, na Gripama“, kaže nam jedna. Druga dodaje da je i ona prvi put bila u tim godinama na Gripama.

U ovom sastavu ne idu na nikakve druge koncerte, samo na Čolu, ali zato idu na predstave. A za predstave ne potežu do drugih gradova, zadovolje se Splitom.

Inače, Čola je rođen ’51. godine, a u mladosti se više zanimao za sport nego za glazbu. Njegov prvi studijski album „Ti i ja“ izlazi 1975. godine i serija jakih pjesama „Vagabund“, „Igraš se vatrom“, „Loše vino“ (na glazbu Gorana Bregovića i tekst Arsena Dedića) dovodi do masovnog ludila među djevojkama. Sljedeći album „Ako priđeš bliže“ snimio je u Zagrebu, a smiksao u Njemačkoj i ploča je te 1977. godine doslovno razgrabljena. Dalo bi se tu još nabrajati, ali ne bi imali dovoljno mjesta za nabrojati sve njegove hitove. Ok, imali bi jer smo portal, ali ostavit ćemo da sami tražite Čoline hitove na YouTubeu. Možda vas potakne da i vi odete na neki njegov koncert, da doživite tu nevjerojatnu energiju (ako već niste bili).