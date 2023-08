POZVONIO SUSJEDI, ALI NIJE POBJEGAO Društvenim mrežama se širi dirljiv video, svi su oduševljeni ovim dječakom

Znate one situacije kad vam djeca pokucaju ili pozvone pa pobjegnu? Možda ste to i sami radili kao klinci. To je bila namjera 13-godišnjeg Jacksena Proella i njegovog prijatelja koji su odlučili pozvoniti susjedima. No umjesto da pobjegne, tinejdžer je prenio poruku koja je postala viralna.

"Ti si bitan, ok? Uvijek će postojati netko kome je stalo do tebe. Dobra si osoba. Bez obzira na to što ljudi govore, ti si bitan. Tko god da jesi, nekome si važan. Imaj to na umu", rekao je u kameru Ashley Mann, koja nije bila kod kuće kada je Jackson pozvonio, ali je na svom pametnom telefonu dobila upozorenje da joj je netko na vratima.

"Išla sam pogledati tko zvoni, a onda sam vidjela djecu. Poslušala sam poruku i ostala dirnuta", izjavila je Mann pa snimku podijelila na TikToku kako bi i drugi mogli čuti njegovu inspirativnu poruku, prenosi Index.

@sicilianbrat1984 #ashleyfayeann @Ashley ♬ original sound - Mollie Sicilianbrat