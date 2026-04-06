Poznati trener o Livaji: "Postoje samo dvije opcije, jedna je van svake zdrave pameti"

Sandro Perković, cijenjeni trener FC Noah, kluba koji trenutno drži četvrtu poziciju u prvoj armenskoj ligi (Premier ligi) sa 35 osvojenih bodova, samo četiri manje od vodećeg Urartua, prošlog je tjedna ekskluzivno gostovao u podcastu Net.hr "Maksanov korner". U više od 40 minuta razgovora sa Sandrom Perkovićem dotaknuli smo se brojnih tema, a jedna od su bile nova razočaravajuća sezona za Hajduk u SHNL-u, kao i šokantan status kapetana Hajduka Marka Livaje kod trenera prve momčadi Bilih Gonzala Garcije, piše Net.hr.

Sandro Perković ponudio je jedinstveni uvid u situaciju Marka Livaje, kojoj je bio ove sezone izložen kod Gonzala Garcije. Garcia je u jednom dijelu sezone posjeo na klupu najboljeg igrača Hajduka i jednog od najboljih u SHNL-u, a da za to nije imao rezultatsko opravdanje, odnosno podlogu...

"Što se događa s Hajdukom? Ne znam, ali moram reći kako mi se Hajduk kao momčad jako sviđa. Oni su isprofilirali veliki broj mladih igrača, radili su jake transfere. Teško je pratiti razvoj mladih igrala i raditi transfere mladih igrača koji se dokažu pa odu, a ti se boriš s jednim moćnim Dinamom. Cijenim Gonzala Garciju, on je kvalitetan trener i drago mi je da je u tako velikom klubu kao što je Hajduk. Ono što meni kao promatraču nije bilo jasno jest period sezone gdje njihov daleko najbolji igrač, Marko Livaja, nije igrao. Kako ja vidim stvari, postoje samo dvije opcije. Postoje samo dvije opcije: Livaja je u Hajduku i na terenu i on je jedan od najboljih igrača u svemu. Ili B Livaja nije u Hajduku. Opcija C je opcija koja je dugo egzistirala u Hajduku, a to znači ovo: Marko Livaja u Hajduku na klupi, po meni je van svake zdrave pameti i naravno da kad radiš neke stvari koje nisu normalne, ne može ni rezultat biti normalan", bio je jasan Sandro Perković.