Poznati pizza majstor upotrijebio je ‘zabranjeni‘ sastojak i pokrenuo revoluciju

Ako ste ikad bili u Italiji, vjerojatno znate za nepisana pravila kojih se morate pridržavati, a ona najvažnija vrte se oko - hrane. Cappuccino poslije 11 sati? Samo za turiste. Špageti bolonjez? Stravična pomisao. Ananas na pizzi? Hereza - barem je dosad bilo tako.

Ali 2024. mogla bi biti godina u kojoj će upravo pizza s ananasom osvojiti Italiju, zahvaljujući Ginu Sorbillu, poznatom napuljskom pizza majstoru, koji je na svoj jelovnik u Via dei Tribunali, najpoznatijoj pizza ulici, dodao "zastrašujuće" voće. Njegova gurmanska "kreacija" zove se Margherita con Ananas i košta 7 eura. To je pizza bianca, lišena sloja rajčice, posuta s ne manje od tri vrste sira, a dvaput kuhani ananas daje joj taj specifičan, karamelizirani osjećaj.

- Margheritu con Ananas stvorio sam kako bih se borio s predrasudama o hrani. Nažalost, ljudi slijede mase i uvjetuju se prema tuđim pogledima ili onome što čuju od drugih. Primijetio sam da u posljednjih nekoliko godina puno ljudi osuđuje sastojke ili načine pripreme hrane samo zato što ih u prošlosti većina uopće nije poznavala - i baš zato htio sam na svoju pizzu staviti ove sporne sastojke - objašnjava za CNN Sorbillo, koji pripada trećoj generaciji pizza majstora i ima 21 poslovnicu diljem svijeta, uključujući Miami, Tokio i Ibizu, prenopsi Jutarnji list.

Ananas za njegovu pizzu prvo se ispeče u pećnici, a potom ohladi. Zatim se dodaju provola (lokalni sir od kravljeg mlijeka iz regije Kampanija), ekstra djevičansko maslinovo ulje i svježi bosiljak, a pizza tek onda ide u pećnicu na drva. Poslije se sve oko kore posipa vrstama dimljenog sira cacioricotta - jedan je kozji sa Sardinije, a drugi bivolji i taj se proizvodi u obližnjoj regiji Cilento.

Nakon što je Gino svoju Margheritu con Ananas ovaj tjedan predstavio na društvenim mrežama, mnogi su ga brutalno izvrijeđali, a o njegovoj pizzi raspravljalo se čak i na talijanskoj nacionalnoj televiziji. No on je zadovoljan - čini se kako ipak ima i više nego dovoljno znatiželjnika koji žele isprobati njegov kulinarski novitet.

- Ljudi su općenito nepovjerljivi prema svemu što je drugačije - kaže Sorbillo.



Barbara Politi, novinarka koja piše o hrani, odmah je otišla u Napulj kako bi probala njegovu pizzu.

- Dobra je, svježa, sviđa mi se. Jeste li znali da je ananas dio europske prehrambene kulture otkako ga je Kristofor Kolumbo kušao u Guadeloupeu 1493. i donio natrag? Dakle, sve je zapravo pitanje mentaliteta i ukusnih navika. Ova pizza je pomalo poput sushija - u početku vam se možda neće svidjeti, ali onda postane fiksacija - rekla je novinarka.

Sorbillo dodaje kako ananas na pizzi nije puno drugačiji od avanturističkih dodataka s kojima pizza majstori rade posljednjih godina.

- Ljudi danas koriste sastojke koje prije pet, šest godina nikad nisu - mortadela, nasjeckani pistaciji, masline u prahu, pjena od mozzarelle, čak i džemovi. Zašto ne bismo ponovno otkrili ananas? Pizza je poprimila novi život! Stvari treba prvo kušati, a onda izraziti svoje mišljenje. Nekad čak ni šunka ni rikula nisu išle na pizze, a sad su normalne. Uostalom, uparivanje je važno u hrani. Ako dobro spojite sastojke, rezultat će biti dobar - kaže on.

No jedno čak ni on nikad ne bi spojio - ananas i temeljac od rajčice.

- To je još jedno voće - s dva voća, od kojih oba imaju kiselost, to ne bi bio dobar proizvod. Umjesto toga, stavim tri dimljena sira i to promijeni pizzu, okus postane drugačiji - zaključio je.