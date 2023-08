POZNATI BRITANSKI TABLOID POSJETIO JE SPLIT Evo što Britanci misle u noćnom životu u gradu podno Marjana, te o paprenim kaznama koje su se uvele

Britanskim partijanerima Split je već godinama hit destinacija, gdje mogu uživati u prekrasnim plažama u barovima na vrućini od 30 stupnjeva. To su primijetili i britanski mediji koji su se ovih dana raspisali o gradu podno Marjana, pitajući se što to u Splitu privlači mlade Britance, te sagledavajući velike kazne na koje upozoravaju natpisi po Splitu gdje turistima prijete kazne od 300 eura za povraćanje, mokrenje ili pijenje na javnim mjestima. No, turisti i vlasnici lokalnih tvrtki uzvraćaju udarac i nastavljaju se zabavljati.

Kada je britanski tabloid The Sun posjetio je Split, posao je cvjetao u baru ShotGun shooters, koji je skriven niz sporednu ulicu u stoljetnoj Dioklecijanovoj palači. Red za tu malu ustanovu koja ima kapacitet od samo 25 mjesta često ide niz ulicu, a to je bio slučaj kada je tu bio The Sun. Svake večeri bar uspijeva ponuditi više od 400 čaša po £3,45.

Britanske posjetiteljice Stacey iz Manchestera i Londončanka Katy bile su pomalo zgrožene nakon što su isprobale Anus Burner shot sastavljen od tekile, soka od naranče i Tabasca.

"Nema druge opcije nego povratiti ako se mučiš"

Razgovarajući o kaznama koje je odredio grad, Stacey je rekla: "Razumijem zašto ne žele da ljudi povraćaju na ulici, ali barovi su tako mali i često imaju samo jedan WC. Ljudi bude teško ako se osjećaju loše. Mislim da bi više javnih WC-a bilo bolje od kazni."

Svatko tko bude uhvaćen da povraća na ulici ima za posljedicu kaznu do 260 funti.

Stacey je dodala: "Sviđa nam se ovdje jer možete imati i kulturna iskustva i priliku uživati u noćnom životu."

ShotGun je do sada ove sezone prodao 27.000 komada, a najpopularnija je Blue Balls - kombinacija votke i plavog kakaovca s gumenim bombonom.

Vlasnik Juraj Perišić otvorio je svoja vrata prije osam godina i sam dizajnirao pića.

Rekao je: "Split je nekada bio stvarno dosadno mjesto, ali prije nekoliko godina krenuo je u cool smjeru i htio sam biti dio toga, pa sam otvorio svoj bar. Nakon što nas ljudi prvi put pronađu, obično se vraćaju svake večeri do kraja odmora. U posljednjih godinu dana, turizam je doživio veliki porast, većina ljudi želi tulumariti. Čini se da kazne nikoga ne odbijaju."

Za one koji se muče odlučiti koje od pića za četiri eura probati, Juraj ima kotač koji može odabrati jedno za vas ili vam čak dati besplatnu dozu. Djevojke također mogu barmenima pokazati grudi kako bi dobile besplatno piće po izboru. Iskusni konzumenti koji popiju deset čaša u deset sekundi besplatno osvajaju rundu, što je probao i reporter The Suna, no trebalo mu je 14 sekundi i požurio je pronaći najbliži WC.

Bar također ima igru koja se zove “d**khead challenge”: jedna osoba ima plastični falus pričvršćen za glavu i ako drugi igrači mogu postaviti tri neonska obruča preko njega, cijeli bar dobiva priliku besplatno. Ako ne uspiju, veseljak koji nosi penis mora platiti da svi dobiju piće.

Veseljaci također mogu biti kažnjeni ako stvaraju previše buke, nose bikini ili su bez majice

U blizini je izbila tučnjava kraj Charlie's Bara nakon što je jedan mladić naletio na drugog u uskoj ulici. Jedan je pribio drugog uza zid dok je zabrinuti promatrač pokušavao uravnotežiti pušenje svoje cigarete i razdvajanje tučnjave. U roku od nekoliko sekundi, tučnjava je bila gotova i svi su se vratili opijanju na ulici - unatoč tome što je novi gradonačelnik to zabranio.

Veseljaci također mogu biti kažnjeni ako stvaraju previše buke, nose bikini ili su bez majice.

Split je udaljen samo dva i pol sata leta od Ujedinjenog Kraljevstva i košta oko 70 funti po osobi za povratnu kartu. U 2022. 2,9 milijuna turista prošlo je kroz gradsku zračnu luku.

Samo nekoliko minuta hoda od povijesnog starog grada nalazi se luka u kojoj tijekom dana rade četiri različita krstarenja s pićem.

Out To Sea, Boat Party Split pomaže zabavljačima da uživaju u piću 500 metara od obale, gdje su sigurni od kazni i policije. Za £35 organizatori vode do 150 ljudi na kupanje u Plavu lagunu i svima daju besplatnu čašicu likera od meda.

Londončanke Clare Threadgold, 23, i Aiste Adomaityte, 22, pridružile su se brodu za još jedan dan cuganja - unatoč tome što su upravo provele 24 sata plešući cijeli dan na otoku Hvaru. Obožavaju splitsku scenu, ali manje su im privlačna pravila o skromnom odijevanju.

Clare je rekla: "Cijeli jučerašnji dan provele smo partijajući na Hvaru, što je bilo ludo, spavale smo na trajektu i onda došle ovamo. Bilo je nevjerojatno - noćni život je nevjerojatan. U Splitu su kazne malo smiješne. Što ako mi je haljina otpuhala na brodu? Ne bih imala izbora nego da se vratim u svoju sobu u kupaćima. Za to ne bi trebala biti kazna."

Većina putnika na brodu bili su Britanci ili Francuzi, a nitko se nije libio ispustiti svoje litrene kante koktela kroz bong za pivo.

"Bolje od Magalufa ili mnogih drugih mjesta"

Vakare, 23, iz Essexa, dobro se zabavljala sa svojih šest prijatelja. Rekla je: "Bili smo u baru gdje dobivate besplatna pića sat vremena, a zatim se uputite u klub s besplatnim ulazom. Vrijedilo je. Bio je to nevjerojatan odmor za djevojke."

Operator party boat Split After Dark nudi čak i noćne "boat crawlove", vozeći veseljake iz bara do kluba na plaži uz puno pića na putu. U roku od nekoliko minuta nakon napuštanja pristaništa, promotori su ponudili pivske bongove putnicima. Neki se odluče piti piće naopako – ili ga prenijeti s usta na usta.

Jedan je časnik Kraljevske mornarice na momačkom odmoru zaključio da je Split luđi od tulumarenja u Grčkoj ili Španjolskoj.

Držeći litru koktela i pažljivo izbjegavajući pivski bong, momak, koji nije želio biti imenovan, rekao je: "Ovdje je bolje od Magalufa ili mnogih drugih mjesta. Možete se odmarati, ali i zapaliti gradom. Ova zabava na brodu je luda. Najbolja stvar koju smo napravili. Sjajno se zabavljamo."

Usprkos kaznama, ove sezone bilo je više turista nego ikad, ali vlasnici lokala u gradu i dalje su zabrinuti za svoju egzistenciju, koja ovisi o mlađoj generaciji.

"Gradonačelnik nam puca u nogu"

Prema novim zakonima, većina barova na plaži koji su se nalazili na glavnoj splitskoj plaži zatvorena je tijekom ljeta - ali oni izvan granica grada uspjeli su izbjeći ograničenja. Nekoliko vlasnika barova i klubova s kojima je The Sun razgovarao rekli su kako im je laknulo što zasad većina konzumenata ipak dolazi unatoč novoj prijetnji kaznama.

Jedan, koji nije želio biti imenovan zbog straha od odmazde, rekao je: "Gradonačelnik nam puca u nogu. Želi privući mirniju publiku, ali sav naš novac dolazi od mlađih ljudi koji se ovamo zabavljaju. Stariji ljudi koji se pojave u Splitu su na krstarenjima i ne kupuju hranu ni piće dok su ovdje cijeli dan jer im je sve besplatno na brodu. Glupo je pokušavati upropastiti ono dobro što imamo s mladima."

Ipak, neki mještani u gradu koji nisu zadovoljni partijanjem imaju posebnu Facebook stranicu na kojoj posramljuju turiste koji se loše ponašaju i govore im da izađu. GetDirekt dijeli videozapise pijanih veseljaka koji twerkaju, povraćaju i uriniraju po drevnom gradu. Jedan video pokazuje djevojku koja mokri na ulici s podignutom haljinom i spuštenim gaćicama, navodno u 18:30 nakon cjelodnevnog opijanja.

Za sada će hrvatska raja po tom pitanju ostati podijeljena, ali bit će potrebno puno više od nekoliko plakata da se zabava zaustavi, piše The Sun.