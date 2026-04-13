Poznata splitska udruga nakon godina rada dobiva vlastiti prostor: "Jedva vas čekamo ugostiti u našem toplom utočištu"

Udruga Feniks iz Splita objavila je veliku i, kako su sami poručili, "najsretniju vijest" — nakon šest godina službenog i čak 13 godina neslužbenog djelovanja bez vlastitog prostora, uskoro će dobiti svoj dom za rad. Kako su naveli iz udruge, upravo je uplaćen polog za najam prostora koji im je ustupio Grad Split, i to po povlaštenoj cijeni namijenjenoj udrugama koje djeluju u području ljudskih prava i društvene inkluzije, zdravlja i socijalne skrbi.

Grad Split prepoznao važnost njihova rada

Iz Udruge Feniks zahvalili su članovima Komisije i Gradu Splitu na prepoznavanju važnosti njihova rada u zajednici.

Riječ je o udruzi koja pruža besplatnu psihosocijalnu podršku osobama s mentalnim oboljenjima, a novi prostor za njih predstavlja velik iskorak nakon dugogodišnjeg rada u otežanim uvjetima. "Naša mala udruga koja pruža besplatnu psihosocijalnu podršku osobama s mentalnim oboljenjima u zajednici upravo je uplatila polog za najam prostora, što znači da ćemo uskoro imati vlastiti prostor za rad", poručili su.

Predstoji uređenje i opremanje prostora

Iako je vijest o dobivanju prostora razlog za veliko slavlje, iz udruge ističu kako ih sada čeka zahtjevna faza uređenja i opremanja.

Prostor, naime, dobivaju bez namještaja i opreme, zbog čega će biti potrebna dodatna pomoć donatora i zajednice. Među prioritetima su sanacija zidova i vlage, kupnja i montaža klima-uređaja, uredskog namještaja, telefona, opreme za savjetovalište i grupni rad, kao i uređenje kuhinje, toaleta te male knjižnice posvećene mentalnom zdravlju. Udruga je uputila poziv svima koji su u mogućnosti da pomognu donacijama, a posebno su se obratili tvrtkama i obrtnicima koji se bave građevinskim radovima ili montažom, a spremni su volonterski sudjelovati u uređenju budućeg prostora. "Svaki donirani iznos s vaše strane neizmjerno će nam značiti", poručili su, dodajući kako će podatke za uplatu donacija i QR kod objaviti uz svoju objavu.

"Hvala vam na višegodišnjoj podršci"

Iz Udruge Feniks zahvalili su svima koji ih godinama prate i podržavaju te poručili kako jedva čekaju otvoriti vrata novog prostora za brojne aktivnosti. "Hvala vam na višegodišnjoj podršci i praćenju onoga što radimo. Jedva vas čekamo ugostiti na brojnim aktivnostima u našem toplom utočištu", zaključili su.

