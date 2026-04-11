Poznata mama rodila je šesto dijete, a na porodu je doživjela traumu: 'Pomirila sam se s tim da odlazim...'

Kristina Kovačević Hitrec jučer je rodila djevojčicu Victoriju! Nakon što nam je dan prije ekskluzivno otkrila mnoge detalje o trudnoći i svojoj životnoj odluci o sterilizaciji, autorica Maminog bloga, rodila je svoje šesto dijete.

Beba je stigla na svijet carskim rezom u Petrovoj bolnici u Zagrebu, a Kristina je sada na Facebooku otkrila traumatično iskustvo kroz koje je prošla prilikom poroda.

'Nisam znala da se ovo može dogoditi… i zato ovo pišem. Nakon spinalne anestezije odjednom sam ostala bez zraka. Ne “teško disanje”, ne panika… nego doslovno, nisam mogla udahnuti ni milimetar zraka. Sve mi je utrnulo. Nisam mogla govoriti. Samo sam mahala rukama pokušavajući nekome dati do znanja što se događa.

U tom trenutku sam bila potpuno svjesna. Svjesna da ne mogu disati. Svjesna da vrijeme ide. Stavili su mi masku, govorili da dišem… ali ja nisam mogla. Nije bilo zraka. Čula sam anesteziologicu kako zove pomoć. U tim sekundama… kroz glavu mi je prošlo sve.

Pomislila sam: “Nema više pomoći. Predugo sam bez kisika.” U isto vrijeme beba u trbuhu… i strah za nju. I onda nešto što nikada neću zaboraviti u djeliću sekunde sam se pomirila s tim da odlazim. I ono što me najviše šokiralo… nije bila panika u tom zadnjem trenu.

Bila je misao: Dobro… odlazim… ali barem ne boli, a što će biti s bebom i ostalom djecom i tu sam se ugasila. U stvarnosti, to su bile sekunde. Ali u glavi… cijeli jedan život. U tom trenutku su me uspavali i intubirali. To znači da su mi stavili cijev za disanje i preuzeli disanje umjesto mene. Zahvaljujući brzoj reakciji tima sve je završilo dobro.

Zašto ovo pišem? Zato što ja nisam imala pojma da se ovo može dogoditi. U rijetkim slučajevima spinalna anestezija može “otići previsoko” i zahvatiti živce koji kontroliraju disanje. Tada se može dogoditi upravo ovo da ne možeš udahnuti. To je strašno iskustvo. Neću lagati jedan od najgorih osjećaja koji postoji. Ali, postoji rješenje. Liječnici znaju što rade. Reagiraju brzo. I mogu te spasiti kao što su mene. Ako se ikada nađeš u toj situaciji: koliko god je teško… pokušaj znati da nisi sama i da postoji izlaz', napisala je, piše Story.