POZNAT DAN PRESUDE ZAVADLAVU! Optuženi za trostruko teško ubojstvo tvrdi da 'njegova ruka nije potegla obarač prema žrtvama'

Završilo je ponovljeno suđenje Filipu Zavadlavu, a objava odluke suda održat će se idućeg tjedna, u utorak u 13,30 sati!

Pomalo neobično, mladić optužen za trostruko teško ubojstvo složio se s završnim govorom - tužiteljice! Dobro, samo po pitanju motiva, naglasio je Zavadlav, ne za sve drugo. Kazao je da nije njegova ruka potegla obarač na Kalašnjikovu kojim su likvidirana trojica muškaraca. Predložio je i da se 'ovog okrivljenika oslobodi'.

Zavadlav i pravnički izrazi

Zavadlav je prilično savladao pravosudni rječnik, povremeno je bilo smiješno slušati kako se koristi, zapravo razbacuje pravničkim izrazima. Uglavnom točno, valja i to reći, no zato ne manje redikulozno. Uglavnom, ostao je pri stavu kako on nije počinio nedjela za koja ga se tereti optužnicom, tvrdi kako je sve to zapravo nesporazum, da je on završio na optuženičkoj klupi jer se eto pucnjava dogodila nedaleko njegovog stana gdje često šeta, gdje su ga ljudi često mogli vidjeti na ulici pa su pobrkali vrijeme i njega povezali s Kalašnjikovom i pucnjavom...

Tužiteljica pak nije bila tog stava. Smatra da je zločin počinjen 'promišljeno, hladnokrvno i beskrupulozno', drži da je dokazana tvrdnja iz optužnice kako je pobio trojicu mladića iz osvete jer su iznuđivali dug kojeg je zbog nabavke droge imao njegov brat Stanislav. Nije pronašla ni neke olakotne okolnosti, dapače, naglasila je kako 'nitko nema pravo uzimati pravdu u svoje ruke jer smo uređena država, a ne divlji zapad'.

Stanislav ljetovao u Jelsi

Zastupnik obitelji, odnosno majke ubijenog mladića, odvjetnik Željko Lubina, također se suprotstavio tužiteljstvu. Želi da sud ispusti iz činjeničnog opisa konstataciju '...osobe iz narkomanskog milje koje su prodavale drogu Stanislavu...' jer taj dio nigdje nije dokazan. Naglasio je odvjetnik kako je Stanislav ljetovao u Jelsi kod obitelji Boban, tamo ga je Marino Boban 'znao izmlatiti jer je konzumirao drogu', napomenuo je Lubina kao ključni argument protiv tvrdnje da bi Boban prodavao drogu Stanislavu pa onda i iznuđivao brata Filipa...

Svoju priču pak imao je Zavadlavov 'neželjeni' branitelj Toni Vukičević. Kao peti odvjetnik mladića u ovom postupku i on je otkazao punomoć jer se Zavadlav nikako ne slaže s njegovom strategijom pa mu čak nije dao niti da postavlja pitanja svjedocima. No, mora profesionalno braniti optuženog i zastupati njegove interese pa je odvjetnik Vukičević imao svoju viziju slučaja - u usmenom dijelu završnog govora napomenuo je kako sud u ovom, ponovljenom postupku, raspolaže identičnim dokazima kao i na prvom suđenju pa se samim time njegovog klijenta ne može osuditi za kaznena djela kvalifikatornog oblika kaznenog djela, dakle teškog ubojstva iz osvete.

Neugodni svjedok

Kao svojevrsni preludij završnim riječima stranaka poslužio je svjedok Marijo B. koji je nešto ranije odigrao vrhunsku ulogu. Pozvan kao svjedok koji je navodno trebao biti na motoru tog kobnog dana s Juricom Torlakom umjesto Bobana, svjedok je bio prilično neugodan prema svima. 'Zašto me pitate kad sam rekao da neću ništa odgovarati?!' - bunio se Marijo B., tobož zabrinut za svoju sigurnost. Djelovalo je kao da će ga sutkinja kazniti novčanom kaznom, no na koncu je ipak prošao lišo, a nije ništa pametno niti pridonio predmetu.