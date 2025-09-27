Povratak u Gotičku dvoranu Muzeja grada Splita

Nakon trogodišnje pauze zbog obnove i radova, Muzej grada Splita predstavio je svoj novi stalni postav u prizemlju Velike Papalićeve palače te je na prizemlju i prvom katu otvorio svoja vrata za posjetitelje. Dugi niz godina, Gotička dvorana na prvom katu služila je kao jedan od najvažnijih koncertnih prostora grada Splita. Ovim koncertom se obnavlja dugogodišnja tradicija i suradnja koju njeguju Muzej Grada Splita i Glazbena mladež Split u produkciji glazbenih i umjetničkih sadržaja. Od srca čestitamo svim djelatnicima Muzeja grada Splita na obnovi i novom stalnom postavu, a na poseban način, uz iskrene zahvale na otvorenosti za suradnju, ravnateljici Muzeja, gđi. Vesni Bulić Baketić .Koncert se održava u subotu, 27.9.2025., s početkom u 18 sati.

Ulaz na koncert je slobodan!

Nastupit će polaznici majstorske radionice pod vodstvom Adele Golaci Rilović.

Cilj ovog višednevnog usavršavanja je omogućiti mladim vokalnim umjetnicima dodatno usavršavanje njihovih vokalno-tehničkih vještina te usvajanje novih znanja na polju interpretacije solo pjesme i opernih arija te na taj način doprinijeti njihovom umjetničkom rastu i razvoju. U danima usavršavanja vrlo je bitno i druženje mladih pjevača, razmjena iskustava i direktan kontakt s profesorom u individualnom pristupu.

Adela Golac-Rilović rođena je u Zagrebu. Na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji diplomirala je solo pjevanje 1997. u klasi profesorice Snježane Bujanović-Stanislav te magistrirala 2000. godine u klasi profesorice Dunje Vejzović. Debitirala je u Operi HNK u Splitu ulogom Euridice u operi Jacquesa Offenbacha Orfej u podzemlju 1999. godine. Članica Opere HNK u Zagrebu postala je 2001. godine a prvakinja Opere 2008. godine.

Realizaciju majstorske radionice omogućuje Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, uz cjelogodišnju potporu radu Glazbene mladeži Splitu koju pružaju Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija te Turistička zajednica Grada Splita. Koncert se održava u okviru manifestacije 14. Ljetne čari klasične glazbe koju organizira Glazbena mladež Split uz pokroviteljstvo Turističke zajednice grada Splita te u partnerstvu s Muzejom grada Splita.